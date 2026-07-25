El PP critica la "hipocresía" de la izquierda por participar en la manifestación contra la saturación turística

El PP ha criticado la "hipocresía" del PSIB y de Més per Mallorca por sumarse a la manifestación contra la saturación turística prevista para este domingo "tras haber creado 115.000 plazas turísticas durante sus ocho años en el Govern".

El portavoz de los 'populares' en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha reiterado el respeto de su partido por cualquier ciudadano a expresar su "malestar" en las calles ante un "crecimiento desbocado" del turismo del que solo ha responsabilizado a la izquierda.

"Hablamos de un aumento del 25% de las plazas que existían, y a la vez se disparó el alquiler turístico ilegal como nunca, siendo conseller de Turismo el socialista Iago Negueruela", ha expuesto Sagreras.

También se ha dirigido a la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, a quien ha definido como "la candidata de Aena en Baleares", por "animar a manifestarse mientras el gestor aeroportuario planea seguir trayendo en los próximos años más pasajeros a Mallorca".

"Mientras el Govern, los consells, los ayuntamientos y los agentes económicos y sociales trabajan para la contención, la única institución que se niega a poner límites es Aena, que planea pasar de 31 a 36 millones de pasajeros en las islas en 2031 y que proyecta actualmente una ampliación faraónica del aeropuerto de Eivissa, después de haber ampliado ya el de Palma", ha incidido el 'popular'.

El PP, en un comunicado, ha sacado pecho de haber sido "los primeros que han hablado de la necesidad de límites" y en haber aprobado medidas de contención turística.

Entre otras, Sagreras ha reivindicado la prohibición de nuevos pisos turísticos, el incremento de las sanciones contra la oferta ilegal, la reducción del techo de cruceristas y, si el Parlament da su visto bueno, la limitación de entrada de vehículos en Mallorca.