Més denuncia "deficiencias" de climatización de los hospitales de Manacor y Son Llàtzer
La formación ecosoberanista exigirá la comparecencia urgente de la consellera de Salud, Manuela García
Més per Mallorca ha denunciado este sábado "las graves deficiencias" en la climatización de los hospitales de Manacor y Son Llàtzer, una situación que se ha producido "de manera reiterada este verano" en varios centros sanitarios, y exigirá la comparecencia urgente de la consellera de Salud, Manuela García.
En un comunicado publicado este sábado, la formación ecosoberanista ha afirmado que en Manacor y Son Llàtzer se han tenido que autorizar "el uso de ventiladores particulares", una medida "excepcional que pone de manifiesto la gravedad del problema y que genera dudas desde el punto de vista de control ambiental y la seguridad de los pacientes".
Ante ello, el partido registrará el lunes la comparecencia urgente de la consellera de Salud en el Parlament y una batería de preguntas con respuesta escrita "para obtener toda la información relativa a este problema".
La diputada de Més per Mallorca, Marta Carrió, ha asegurado que "es absolutamente inadmisible que en plena ola de calor los hospitales tengan que funcionar con sistemas de climatización insuficientes o averiados".
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