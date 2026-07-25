Mallorca vuelve a movilizarse contra la saturación turística: "Estamos peor que el año pasado"

"No hemos mejorado en nada, estamos peor que el año pasado". Mallorca vuelve a salir este domingo a la calle contra la saturación turística. Dos años después de que las primeras grandes protestas situaran la masificación en el centro del debate político. Los mallorquines vuelven a reclamar límites a un modelo al que responsabilizan de la imposibilidad de acceder a una vivienda y de la constante sensación de embotellamiento que aprisiona y agobia la isla.

"Se nos ha ignorado desde el Govern", denuncian desde Menys Turisme, Més Vida, una de las entidades organizadoras de la movilización. El Ejecutivo de Marga Prohens ha ido surfeando las críticas a su gestión, mostrándose "comprensivo" con la saturación turística mientras rechaza cualquier política de decrecimiento y limita su estrategia a la contención.

Sin embargo, los discursos de contención caen en saco roto mientras Mallorca continúa batiendo récords turísticos. La isla recibió en 2025 un total de 13,56 millones de visitantes, un 1,35 % más que el año anterior. La tendencia tampoco se ha frenado en 2026: entre enero y mayo Mallorca ya había recibido 4.188.216 turistas, un 2,6 % más que en el mismo periodo del año pasado. Incrementos porcentuales que pueden parecer modestos, pero que se traducen en decenas de miles de visitantes más sobre un territorio que las entidades consideran al límite.

Mientras tanto, el Govern mantiene prácticamente inalterado su relato. Tres años después de llegar al Consolat, la presidenta, Marga Prohens, huye de la autocrítica y se enroca en la 'herencia recibida' del Pacte de Progrés cada vez que se le pregunta por la masificación. La líder del PP balear se olvida de las duras críticas que su partido lanzó desde la oposición contra cualquier intento de limitar el crecimiento turístico o regular el alquiler vacacional durante las etapas de Francesc Antich y Francina Armengol.

La encuesta de percepción social elaborada por la AETIB en 2025 concluyó que tres de cada cuatro baleares consideran que en las islas llegan demasiados turistas. Las movilizaciones también han reflejado esa preocupación. La protesta de 2024 fue histórica, con 25.000 asistentes según la Delegación del Gobierno y 50.000 según los organizadores. La convocatoria de 2025 perdió fuerza, pero este domingo las plataformas aspiran a recuperar el pulso de las primeras movilizaciones y convertir la protesta en una convocatoria "histórica".

La protesta llega, además, marcada por dos episodios recientes. Por un lado, la difusión por parte de Menys Turisme, Més Vida de un documento en el que defiende la "acción directa no violenta" contra negocios vinculados al turismo. Por otro, la detención de dos activistas veinteañeras acusadas de vandalizar varios inmuebles en Santa Maria, cuyas imágenes esposadas dieron la vuelta a Mallorca.

El presidente del GOB, Joan Moranta, sostiene que la isla "está al límite" y considera que la manifestación responde a una realidad incontestable: "En el año 2000 ya decíamos que estábamos al límite con diez millones de turistas. Ahora rozamos los veinte millones". Moranta lamenta que "no ha habido ninguna mejora en los dos últimos años" y reclama un "pacto de país" que vaya más allá de un solo partido político para abordar la saturación.

El portavoz de Menys Turisme, Més Vida, Pere Joan Femenia, asegura que la presión turística vuelve a ser evidente: "Hemos vuelto a notar un incremento tanto en temporada alta como en temporada baja. La temporada se adelanta cada vez más". La plataforma tampoco confía en que el Govern cambie de estrategia: "No tenemos esperanza de que haya medidas de contención ni de decrecimiento. Ya nos prometieron medidas que han resultado insuficientes".