Ecovidrio y el Consell de Mallorca lanzan «Net Green Hotels» para promover el reciclaje en 800 hoteles

Baleares se ha consolidado como uno de los grandes referentes turísticos de Europa y un destino cada vez más comprometido con la sostenibilidad. En este contexto, Ecovidrio, el único SCRAP especializado que gestiona sobre el terreno la recogida selectiva y da respuesta a la sostenibilidad de los envases de vidrio desde el origen, y el Consell d’Eivissa, con el apoyo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) han presentado hoy la iniciativa «Net Green Hotels» concebida para reforzar la competitividad del sector hotelero mediante la sostenibilidad, la economía circular y la mejora de la gestión de residuos.

La iniciativa prevé llegar a cerca de 800 establecimientos hoteleros de Mallorca mediante dos líneas de actuación: una formación especializada dirigida al sector y un estudio que permitirá obtener una radiografía del grado de desarrollo sostenible de los hoteles, identificar sus principales necesidades y diseñar soluciones cada vez más eficaces y adaptadas.

Formación gratuita y certificada

Como parte de esta iniciativa, Ecovidrio, en colaboración con Hostelería de España, ha desarrollado la primera formación online gratuita y certificada en sostenibilidad y gestión de residuos diseñada específicamente para el sector hostelero.

A través de la web NetGreenHotels.es, los establecimientos adheridos podrán acceder a un programa formativo compuesto por cuatro módulos interactivos con contenidos prácticos sobre sostenibilidad, prevención, separación y gestión de residuos, así como eficiencia energética e hídrica, orientados a su aplicación directa en la actividad diaria del hotel.

Los hoteles adheridos podrán acceder gratis a una formación en sostenibilidad y gestión de residuos de Ecovidrio y Hostelería de España

Cada módulo, de aproximadamente 30 minutos de duración, aborda de forma práctica y dinámica los principales retos ambientales a los que se enfrenta el sector.

Además de la formación, Net Green Hotels incluye un estudio para analizar el grado de madurez del sector hotelero en materia de sostenibilidad, detectar oportunidades de mejora y diseñar actuaciones adaptadas a la realidad de los establecimientos.

El proyecto parte de una premisa clara: para seguir avanzando es imprescindible escuchar a los profesionales que gestionan los hoteles y conocer de primera mano cuáles son sus necesidades.

Esta vocación de escucha forma parte del trabajo que Ecovidrio desarrolla desde hace casi 30 años junto al canal HORECA a través de EcoVares, colaborando estrechamente con los profesionales del sector para impulsar la economía circular y mejorar la gestión de los residuos de envases de vidrio.

El coordinador de gerencia de Ecovidrio en Illes Balears, Iván Tolsà, y el vicepresidente segundo y consejero de Medio Ambiente, Pedro Bestard, durante la presentación. / .

El canal HORECA genera cerca del 50 % de los residuos de envases de vidrio de un solo uso que se ponen en el mercado, por lo que su implicación resulta fundamental para seguir incrementando los niveles de recogida selectiva y reciclaje. Por ello, Net Green Hotels nace con la vocación de convertir a los establecimientos hoteleros en aliados imprescindibles para seguir avanzando hacia un modelo turístico más sostenible, competitivo y comprometido con el entorno.

El acto de presentación contó con la presencia de Pedro Bestard, conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca; el coordinador de gerencia de Ecovidrio en Illes Balears, Ivan Tolsà; Clara del Moral Torres, Directora Insular de Turismo para la Demanda y la Hospitalidad; Margalida Roig, Directora Insular de Residuos e Ivana Cano de la CAEB.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB)

Durante la presentación, Pedro Bestard, conseller de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca ha remarcado que esta propuesta «nace con la vocación de reforzar la competitividad del sector hotelero mediante la mejora de la gestión de residuos y la recogida selectiva y seguir avanzando hacia un modelo turístico más comprometido con el entorno».

En palabras de Ivan Tolsà, coordinador de gerencia de Ecovidrio en Illes Balears, «Baleares ha entendido algo fundamental: la sostenibilidad ya no es únicamente una cuestión ambiental, sino también un factor clave para la competitividad, la reputación y el futuro del sector turístico. Con Net Green Hotels queremos acompañar a los hoteles de Ibiza y Mallorca en ese camino, poniendo a su disposición herramientas prácticas y formación especializada, pero también escuchando sus necesidades para diseñar soluciones cada vez más útiles y adaptadas a su realidad».

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Net Green Hotels constituye, además, un ejemplo de colaboración entre administraciones públicas, asociaciones empresariales, sector hotelero y entidades especializadas para seguir fortaleciendo la sostenibilidad de uno de los principales motores económicos de las islas. n