El Consell empieza a instalar cámaras para evitar las carreras ilegales en la Serra y controlar la llegada de vehículos a Mallorca

El Consell de Mallorca ha iniciado la colocación de las primeras cámaras de la red de 210 dispositivos de control que vigilarán las carreteras para evitar carreras ilegales en la Serra de Tramuntana y controlar la entrada de vehículos en la isla a partir del próximo verano. Los dos primeros equipos se han instalado esta semana en la carretera que enlaza Lluc con sa Calobra y en la entrada de Caimari, y son parte de los 64 que se desplegarán en la Serra. Se trata de una inversión de un millón de euros financiados por el Govern a través del Fondo de Insularidad, ha detallado el Consell. La red incluirá, además, cinco cámaras en los puertos de Palma y de Alcúdia para regular la entrada de vehículos en cumplimiento de la Llei de Regulació d’Afluencia de Vehícles, así como 20 sonómetros a lo largo de la Ma-10 para medir los niveles de ruido.

Los trabajos ya han comenzado y está previsto que la red completa esté instalada en octubre. A medida que se colocan las cámaras ya empiezan a generar datos, por lo tanto, no se tendrá que esperar a tener toda la red terminada para ponerla en funcionamiento. Han asistido al inicio de la instalación el consejero de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio; los alcaldes de Selva, Joan Rotger, y de Escorca, Antoni Solivelles, así como los directores insulares de Mobilitat, Rafel Oliver, de Infraestructures, Rafel Gelabert, y representantes de la Plataforma Indignats Ma-10.

El consejero Fernando Rubio ha recordado que «esta era una petición de los vecinos de varios municipios de la Sierra de Tramuntana donde se detectaban problemas de carreras ilegales, y que con el tiempo ha evolucionado hacia un proyecto que también contribuirá a crear la infraestructura necesaria para aplicar la ley de regulación de entrada de vehiculos». Esta norma la aprobó el Ple del Consell el pasado día 5 de junio y ahora está pendiente de tramitación en el Parlament de les Illes Balears para su aprobación definitiva y entrada en vigor. «Nuestro objetivo es que, cuando la ley se apruebe definitivamente, entre en vigor de forma inmediata. Por ello, será fundamental la información que proporcionarán estas cámaras, tanto para fijar los topes de entrada de vehículos como para detectar los coches que circulen por Mallorca sin la autorización correspondiente».

Controles en Palma y Alcúdia

Además, el Consell de Mallorca ultima con Autoritat Portuària la firma de un convenio de colaboración para instalar 5 cámaras —dos en el puerto de Alcúdia y tres en el de Palma— con la finalidad de controlar y contar los vehículos que entren en Mallorca en aplicación de la futura ley de regulación de entrada de vehículos. Estos dispositivos ofrecerán datos exactos sobre el flujo total de vehículos que entran y salen de Mallorca por los puertos de la isla cada semana, cada mes y cada año. Además, permitirán identificar los vehículos con matrícula extranjera y contabilizar los coches de alquiler que pasan por estas instalaciones portuarias. La institución insular facilitará el acceso a la información de las cámaras a la Dirección General de Tráfico (DGT), organismo que tiene la competencia sancionadora y reguladora en la materia. De hecho, los aparatos que se instalan han sido homologados por la propia DGT. Las tareas se desarrollan en varias fases y se ha comenzado por la colocación de los equipos en la Serra de Tramuntana.

En la actualidad, se están instalando 105 dispositivos con lectores de matrícula y conteo de vehículos, 105 de vigilancia y 20 sonómetros en toda Mallorca. En concreto, la Serra de Tramuntana contará con 32 puntos de control, cada uno equipado con cámaras para vigilar la carretera y contar los vehículos, así como con lectores de velocidad y de ruido. Esta mejora supone duplicar los puntos de control en las vías de la isla, ya que se añaden 52 nuevos a los 53 existentes. Asimismo, se renuevan todas las cámaras antiguas, que hasta ahora solo ofrecían la posibilidad de contar coches. A partir de ahora, cada punto dispondrá de un dispositivo de vigilancia y de otro de control de velocidad y conteo, lo que permitirá medir el tráfico de la red viaria con mucha más precisión. La nueva tecnología, que utiliza inteligencia artificial (IA), es capaz de distinguir los diferentes tipos de vehículos, leer matrículas e incluso detectar bicicletas.

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Inicialmente, el proyecto se presentó como la instalación de una treintena de cámaras en la Sierra de Tramuntana, pero finalmente se amplió a petición del Govern de les Illes Balears, la Guardia Civil, varios ayuntamientos y otras instituciones. Aparte de la problemática de la Serra y de la necesidad de recoger datos para la ley de entrada de vehiculos, el proyecto responde a otros objetivos clave. Por un lado, refuerza la tranquilidad de la ciudadanía en las carreteras gracias a una red que permite facilitar información tanto a los usuarios como a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por otro lado, permitirá disponer de un registro más preciso de la presión que soportan las vías de la isla, lo que facilitará la elaboración de estudios y la adopción de medidas para mejorar los puntos que concentren más problemas de circulación.