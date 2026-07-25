El caso de dopaje y maltrato animal en el trote de Mallorca acaba prescrito once años después

La Operación Cabriol, una gran investigación de la Guardia Civil contra el dopaje en el mundo del trote abierta en 2015, acaba en nada. Los dos únicos acusados que quedaban en el procedimiento judicial quedaron ayer absueltos al considerarse que los delitos habían prescrito por la "paralización absoluta" de la causa durante la fase de instrucción en un juzgado de Manacor. Fue la propia Fiscalía, que solicitaba condenas de tres meses de prisión y un año de inhabilitación por delitos de maltrato animal al atribuirles la muerte de tres caballos y graves lesiones a otros nueve, la que reclamó el sobreseimiento del proceso en una vista celebrada en un juzgado de lo penal de Palma y la magistrada así lo acordó.

El caso se remonta a abril de 2015, cuando agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil detuvieron a ocho personas, imputaron a otras doce y llevaron a cabo registros en los hipódromos de Son Pardo y Manacor y en varias cuadras de la isla en una investigación contra el dopaje de caballos que participaban en carreras de trote mallorquín. La operación fue un auténtico terremoto en este deporte y entre los acusados figuraban muchas de sus principales figuras.

Imagen de la intervención en Son Pardo de la Guardia Civil en abril del año 2015. / Oliva

El procedimiento abierto en un juzgado de instrucción de Manacor se dilató durante años y fue perdiendo fuelle. Finalmente, la Fiscalía solo acusó a dos hombres por dedicarse a vender y suministrar productos dopantes a los caballos de una cuadra pese a no tener conocimientos veterinarios. Según sostenía el ministerio público, provocaron con ello grandes sobreesfuerzos en de los animales, causando la muerte de tres de ellos y graves lesiones a otros nueve. En su escrito de conclusiones provisionales, les imputó un delito de maltrato grave a animales domésticos, aplicando ya la atenuante de dilaciones indebidas.

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Los abogados defensores de los dos procesados habían reclamado la prescripción del caso ante la Audiencia Provincial, que todavía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en una vista previa celebrada ayer en un juzgado de lo penal, la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento de las actuaciones y la absolución de los dos acusados. La Federación Balear de Trote, personada como acusación, y los abogados de los dos acusados se adhirieron a esta petición y la jueza dictó en el acto la absolución de ambos.