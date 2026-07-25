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El calor aprieta en Mallorca tras la noche más calurosa del verano antes del descenso de las temperaturas

Según la AEMET, la madrugada deja mínimas excepcionales de hasta 29 grados en algunos puntos de la isla aunque anticipa un alivio del calor y activa la alerta naranja por tormentas

Ola de calor en Mallorca

Ola de calor en Mallorca / B. Ramon

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Duna Márquez

El calor no da tregua a Mallorca, que ha registrado este sábado la madrugada más cálida en lo que va de verano, con temperaturas mínimas que no han bajado de los 22 grados. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la temperatura mínima media en Baleares se ha situado en 26,7 grados, lo que supone 6,5 grados por encima de lo habitual para finales de julio.

En algunos puntos de Mallorca se han alcanzado mínimas de hasta 29 grados durante la noche, que ha sido tórrida en la mayoría del territorio, exceptuando Escorca, donde ha sido tropical, según la AEMET.

Tras varias jornadas de calor extremo que han azotado las islas, este sábado se espera un ligero alivio. La AEMET prevé un descenso de las temperaturas, aunque las máximas continuarán siendo elevadas y se situarán entre los 32 y los 38 grados, por lo que el ambiente seguirá siendo muy caluroso.

Descenso de las temperaturas y alerta naranja por tormentas

La AEMET mantiene activos avisos de nivel naranja por tormentas, así como alertas por lluvias, fenómenos costeros y rissagas. La previsión apunta a intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de tormentas localmente fuertes a lo largo de la jornada.

Noticias relacionadas y más

De cara al domingo, continuará el descenso térmico, aunque sin abandonar el calor propio de esta época del año. La inestabilidad persistirá y se mantendrán los avisos por tormentas y fenómenos costeros en distintos puntos del archipiélago.

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