Balears envía un avión anfibio para combatir el incendio de Castelló
Según han explicado fuentes consultadas, el envío de este medio aéreo se ha autorizado por su mayor proximidad al incendio, lo que reduce el tiempo de regreso en caso de que fuera necesario movilizarlo de nuevo a las Balears
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Palma
Baleares ha autorizado el envío del avión anfibio AB-2 para colaborar en las labores de extinción del incendio forestal declarado en La Vall d’Uixó (Castelló).
Según han explicado fuentes consultadas, el envío de este medio aéreo se ha autorizado por su mayor proximidad al incendio, lo que reduce el tiempo de regreso en caso de que fuera necesario movilizarlo de nuevo a las Balears.
Las mismas fuentes señalan que, con el nivel 4 de alerta por riesgo de incendios forestales en Baleares, los técnicos recomiendan no desplazar efectivos debido al tiempo que necesitarían para regresar si se produjera un incendio forestal en el archipiélago.
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