Trabajadores del transporte sanitario privado de Baleares reclaman una subida salarial tras nueve años con el convenio prorrogado

Los trabajadores del transporte sanitario privado de Baleares reclaman una actualización salarial tras permanecer nueve años con el convenio colectivo prorrogado. Así lo ha denunciado este viernes el sindicato USAE, que asegura haber trasladado esta reivindicación a la representación empresarial del sector, integrada por Clinic Balear y Falk.

Según explica la organización sindical, el convenio colectivo perdió su vigencia en diciembre de 2017 y desde entonces se ha ido prorrogando automáticamente, lo que, según el sindicato, ha supuesto mantener sin cambios las condiciones laborales y salariales durante casi una década.

USAE sostiene que, durante este periodo, el incremento del coste de la vida, especialmente en Baleares, ha provocado una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. El sindicato señala que el encarecimiento de la vivienda, la alimentación, la energía, el transporte y otros servicios básicos no ha ido acompañado de una evolución similar de los salarios.

El secretario de Acción Sindical de USAE, Alejandro Juan Alonso, defiende que una mejora retributiva no debe verse como un coste añadido para las empresas, sino como una inversión para garantizar la estabilidad de las plantillas y la calidad del servicio. En este sentido, considera que unas mejores condiciones salariales contribuirían a reducir la rotación de profesionales, facilitar la cobertura de vacantes y atraer nuevos trabajadores en un contexto de dificultades para encontrar personal sanitario.

Asimismo, el sindicato reclama que el futuro convenio incluya incrementos salariales que compensen la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante estos años y mecanismos que permitan actualizar las retribuciones conforme evolucione el coste de la vida.

USAE recuerda además que los profesionales del transporte sanitario realizan traslados urgentes y programados durante todo el año y desempeñan una labor asistencial que exige formación, responsabilidad y una elevada carga física y emocional. Por ello, considera que ese trabajo "debe tener un reflejo suficiente en las condiciones económicas" de la plantilla.