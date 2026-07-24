El sector del metal de Baleares ratifica su decisión de ir el lunes a la huelga

Salvo acuerdo de última hora, que no parece previsible, los trabajadores del sector del metal de Baleares iniciarán el próximo lunes una huelga, que se prolongará hasta el próximo jueves. Esta medida cuenta con el apoyo de los sindicatos Fica, UGT, CC OO y Uso, y se justifica porque los trabajadores exigen que el nuevo convenio colectivo, que se está negociando con la patronal, contemple subidas de salarios reales. Los trabajadores aseguran que las empresas no quieren aceptar que los aumentos salariales después se vean absorbidos por los complementos que ya se están cobrando. Los empleados que el aumento del sueldo se note y no quede diluido a través de las reducciones que las empresas aplican a dichos pluses.

Las cuatro formaciones sindicales han llamado a la huelga a los 39.000 empleados.

Los sindicalistas se citaron la pasada semana en el Tamib con los representantes de las empresas, en un intento de paralizar la huelga. Sin embargo, el acuerdo no fue posible. La patronal cuestionó la actitud de los representantes sindicales, asegurando que habían planteado un aumento considerable del sueldo para los trabajadores, pero aún así no se había aceptado dicha oferta económica. Ante la falta de un entendimiento entre ambas partes los trabajadores ratificaron su intención de mantener este paro durante cuatro días, con la intención de que la patronal se replantee su estrategia en las reuniones de la negociación del nuevo convenio, cuya duración también está sobre la mesa de discusión.

A partir de las siete de la mañana del lunes se organizarán piquetes informativos. Al mediodía se realizará una concentración en la calle Canal de Sant Jordi del polígono de Son Oms. El martes, con el mismo horario, la concentración se traslada al polígono de Son Castelló y al día siguiente al polígono de Can Valero. El último acto de protesta tendrá lugar el jueces en el polígono de Marratxí.