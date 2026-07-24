Sara Lobato es reelegida decana del Colegio de ingenieros de caminos de Baleares

Sara Lobato Rubio ha tomado hoy posesión como decana de la demarcación del Colegio de ingenieros de caminos, puertos y canales de Baleares, renovando su cargo tras concluir el proceso electoral, en el que presentó como única candidata.

En esta nueva etapa, la presidenta del Colegio estará acompañada por una junta rectora, que combina renovación y continuidad. Además de Lobato, en la junta se integran Angel de Matías Charro, como vicedecano, junto a los vocales Jorge Nasarre López, Marina Capo Pons, Juan Antonio García Martínez, Laura Motaner Berges y Daniel Montesinos Antón. Su mandato se prolongará hasta el año 2030.

Fuentes de la institución señalan que la reelección de Sara Lobato y de su equipo supone un respaldo a la labor desarrollada durante los últimos años. Supone dar continuidad a una etapa marcada por el fortalecimiento del papel del Colegio como interlocutor técnico ante las administraciones pública, un proyecto que se ha unido al impulso de la profesión y la defensa de una ingeniería comprometida con el desarrollo sostenible, la innovación y la calidad de las infraestructuras de las islas.

La presidenta ha querido agradecer la confianza que se ha depositado en su candidatura. También ha reiterado su compromiso de continuar trabajando desde el consenso, la cercanía y el rigor técnico para afrontar los retos que plantea el futuro de las infraestructuras del archipiélago. “Este nuevo mandato representa una oportunidad para seguir reforzando el papel de la ingeniería civil como una disciplina esencial e imprescindible para el bienestar económico, social y ambiental de Baleares. Nuestro compromiso seguirá siendo contribuir al conocimiento, la independencia técnica y la mejor colaboración con las instituciones y con el conjunto de la sociedad”. Asimismo, ha reiterado que “somos un servicio público y ese es el perfil que queremos que se reconozca”.

Lobato se ha planteado como prioridades en esta nueva etapa el impulso de la ingeniería como disciplina al servicio de la ciudadanía, así como general valor entorno a las infraestructuras, responsabilidad frente al cambio climático, la mejora real de la movilidad sostenible, la gestión eficiente del ciclo del agua, la transición energética, la digitalización del sector y el apoyo a las nuevas generaciones de ingenieros e ingenieras, promoviendo además una mayor visibilidad de la profesión y de su perspectiva social y de interés general.

Desde el Colegio de ingeniero de caminos se recordó que durante los próximos cuatro años, la Demarcación de Baleares continuará promoviendo espacios de diálogo y colaboración con las administraciones, universidades, empresas y entidades sociales para contribuir, desde el conocimiento técnico, a la planificación y ejecución de las infraestructuras estratégicas que requiere el archipiélago.

Con esta nueva etapa el Colegio reafirma su voluntad de seguir siendo una institución de referencia al servicio de la sociedad, defendiendo la excelencia profesional y la aportación de la ingeniería como herramienta imprescindible para construir unas islas más sostenibles, seguras y preparadas para afrontar los desafíos del futuro.

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Sara Lobato es funcionaria del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el ámbito de la ingeniería desde el año 2005 en diferentes especialidades. Ha trabajado para las empresas Eptisa, Dopec y Melchor Mascaro. La decana, además de ingeniera de caminos, posee el título de especialista universitario en derecho urbanístico y ordenación del territorio.