El Rey recibe a Prohens en su inicio de vacaciones en Mallorca

El rey Felipe VI ha dado comienzo a sus tradicionales vacaciones de verano en Mallorca con un acto oficial habitual en su agenda estival, las audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palacio Real de La Almudaina, que el próximo 29 de julio reabrirá sus puertas a la ciudadanía totalmente reformada y ampliada.

El monarca ha recibido en primer lugar a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Justo después pasarán por los salones de Palacio el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y por último el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El monarca interrumpirá sus vacaciones para acudir el próximo martes 28 de julio a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, donde previsiblemente coincidirá con los dirigentes de Ecuador, Honduras, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Al día siguiente, miércoles 29 de julio, el Rey volverá a Palma para celebrar su tradicional despacho de verano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Almudaina'. Los días 1 y 2 de agosto navegará a bordo del Hispania como entrenamiento para la 44ª Copa del Rey Mapfre de Vela, que dará comienzo de forma oficial el día 3.

Don Felipe estará acompañado de la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Toda la familia ofrecerá una multitudinaria recepción a una representación de la sociedad balear en los jardines del Palacio de Marivent, una de las citas tradicionales de cada año.