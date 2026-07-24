Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
REY VACACIONES MALLORCAACCIDENTE MORTAL FORMENTERAGOVERN MALESTAR CIUDADANOPSEO MADÓ PERETAZAPATERO ORIGEN JOYASCAMPEONES MUNDIAL IBIZA
instagramlinkedin

El Rey recibe a Prohens en su inicio de vacaciones en Mallorca

A lo largo de la mañana el monarca tendrá audiencias con el presidente del Parlament, el presidente del Consell y el alcalde de Palma

El rey recibe a la presidenta del Govern en el Palacio de la Almudaina.

El rey recibe a la presidenta del Govern en el Palacio de la Almudaina. / Ana Belén Muñoz Martín / DMA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El rey Felipe VI ha dado comienzo a sus tradicionales vacaciones de verano en Mallorca con un acto oficial habitual en su agenda estival, las audiencias a las principales autoridades de Baleares en el Palacio Real de La Almudaina, que el próximo 29 de julio reabrirá sus puertas a la ciudadanía totalmente reformada y ampliada.

El monarca ha recibido en primer lugar a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Justo después pasarán por los salones de Palacio el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y por último el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

El monarca interrumpirá sus vacaciones para acudir el próximo martes 28 de julio a la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, donde previsiblemente coincidirá con los dirigentes de Ecuador, Honduras, Panamá, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Al día siguiente, miércoles 29 de julio, el Rey volverá a Palma para celebrar su tradicional despacho de verano con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en La Almudaina'. Los días 1 y 2 de agosto navegará a bordo del Hispania como entrenamiento para la 44ª Copa del Rey Mapfre de Vela, que dará comienzo de forma oficial el día 3.

Noticias relacionadas y más

Don Felipe estará acompañado de la reina Letizia y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Toda la familia ofrecerá una multitudinaria recepción a una representación de la sociedad balear en los jardines del Palacio de Marivent, una de las citas tradicionales de cada año.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
  • Palacio
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juzgan a un hombre de 80 años por estafar 850.000 euros a una empresa náutica de Mallorca
  2. Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
  3. El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: 'No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada
  4. Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
  5. El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
  6. La tercera ola de calor del verano golpeará con fuerza Mallorca: estos serán los peores días y las zonas más afectadas
  7. De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca
  8. El juez limita a un delito de daños la acusación contra las activistas detenidas en Santa Maria

El Rey recibe a Prohens en su inicio de vacaciones en Mallorca

El Rey recibe a Prohens en su inicio de vacaciones en Mallorca

Ainhoa Rosselló, oftalmóloga en Son Llàtzer: "Una lesión en la retina por mirar el eclipse no tiene cura ni tratamiento"

El desabastecimiento de medicamentos afecta también a Baleares: Lenzetto sigue sin 'stock' y crecen los problemas con otros fármacos

Cómo ver el eclipse del 12 de agosto sin dañar la vista: guía paso a paso

Cómo ver el eclipse del 12 de agosto sin dañar la vista: guía paso a paso

Opositores y sindicatos denuncian presuntas irregularidades y "amiguismo" en las oposiciones de Servicios de Restauración

Opositores y sindicatos denuncian presuntas irregularidades y "amiguismo" en las oposiciones de Servicios de Restauración

El Govern rechaza la condonación de deuda pese a su avance en el Congreso: «Es un mal negocio para Baleares»

El Govern rechaza la condonación de deuda pese a su avance en el Congreso: «Es un mal negocio para Baleares»

El Govern reconoce el malestar ciudadano, pero insiste en rechazar el decrecimiento: "Algunos tendrían que hacer las maletas"

El Govern reconoce el malestar ciudadano, pero insiste en rechazar el decrecimiento: "Algunos tendrían que hacer las maletas"

Liberan una tortuga en la Playa de Palma después de varios meses de tratamiento veterinario y rehabilitación

Liberan una tortuga en la Playa de Palma después de varios meses de tratamiento veterinario y rehabilitación
Tracking Pixel Contents