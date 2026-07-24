Prohens traslada al Rey el "malestar" por la masificación aunque culpa a la izquierda: "El crecimiento turístico fue absolutamente desbocado"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado este viernes al Rey Felipe VI los principales retos que afrontan las Illes Balears durante la tradicional audiencia celebrada en el Palacio de la Almudaina. En el encuentro, según ha explicado la dirigente autonómica, han repasado la situación de los incendios forestales que afectan a buena parte de España, el crecimiento demográfico del archipiélago, la emergencia habitacional, la presión migratoria y el amplio dispositivo organizado por el Ejecutivo autonómico para gestionar el eclipse solar del próximo 12 de agosto.

Tras la reunión, Prohens ha agradecido un año más que la Familia Real elija Mallorca para pasar sus vacaciones y destaca el conocimiento que, a su juicio, Felipe VI mantiene sobre la realidad de las Islas. "Conoce muy bien Baleares, tiene una vinculación muy especial desde pequeño y demuestra cada año ese conocimiento de nuestro territorio y de los retos a los que nos enfrentamos", afirma la presidenta.

El Rey recibe a Prohens en su inicio de vacaciones en Mallorca / Ana Belén Muñoz

La audiencia comienza con un repaso a la situación de los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la Península, especialmente al fuego declarado entre Madrid y Ávila. Prohens explica que el Rey sigue "con preocupación y atención" la evolución de estos incendios y que ambos comentan las complicadas condiciones meteorológicas que dificultan las tareas de extinción. "Su Majestad demuestra, como siempre, un gran conocimiento del territorio", señala la presidenta, que incluso relata que el monarca le describe las características de la zona afectada por el incendio.

Defiende la política turística del Govern

Durante el turno de preguntas de los periodistas, Prohens ha respondido a las críticas sobre la política turística del Ejecutivo tras trasladarle la preocupación ciudadana sobre esta cuestión al Rey: "He mencionado, como no puede ser de otra manera, que entiendo el malestar de una parte de la población con un crecimiento turístico que los últimos ocho años fue absolutamente desbocado. No lo digo yo sino que ahí están los datos. 115.000 plazas en ocho años. Es que creo que hay que repetirlo más. 115.000 plazas en ocho años es algo totalmente inasumible para un territorio como Baleares".

orque yo lo he dicho desde principio de legislatura, que yo entiendo el malestar de una parte de la población con un crecimiento turístico que los últimos ocho años fue absolutamente desbocado..."

Frente a ello, defiende que el Govern aplica una política de "crecimiento cero", recuerda que no se crean nuevas plazas turísticas, destaca la eliminación de 60.000 plazas ilegales, la reducción de pisos turísticos y la aprobación de la limitación de entrada de vehículos en todas las islas.

Asimismo, afirma que desde el inicio de la legislatura desaparecen 6.000 viviendas de uso turístico, de las cuales 3.000 abandonan este mercado durante el último año para incorporarse al alquiler de larga duración.

Operativo del eclipse

La presidenta dedica buena parte del encuentro a explicar el dispositivo especial que el Govern prepara desde hace más de nueve meses para gestionar el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Prohens insiste en que Baleares no afronta el fenómeno astronómico como un acontecimiento para atraer visitantes, sino como una emergencia que exige una planificación extraordinaria. La dirigente popular explica que toda la organización gira en torno a dos prioridades: garantizar la seguridad de las personas que observen el eclipse y proteger los espacios naturales de las Islas, especialmente la Serra de Tramuntana.

En este sentido, ha informado al Rey del despliegue previsto de más de 200 agentes forestales y efectivos de emergencias, del uso de drones para controlar la afluencia de personas, de los refuerzos sanitarios, de las restricciones de movilidad en la Serra de Tramuntana y de las medidas destinadas a prevenir incendios en un contexto de riesgo extremo.

El crecimiento demográfico centra la conversación

Prohens asegura que el principal asunto que traslada al Rey es el crecimiento demográfico que experimenta Baleares desde hace décadas y sus consecuencias sobre los servicios públicos. La presidenta vuelve a reclamar que el Estado preste la misma atención a las comunidades que crecen aceleradamente que a los problemas de despoblación que sufren otros territorios. "Hemos duplicado nuestra población desde el año 2000", recuerda.

Para ilustrar esa presión, ha explicado al monarca que cada curso se incorporan más de 5.000 alumnos recién llegados al sistema educativo balear, que en los últimos años se emiten más de 60.000 nuevas tarjetas sanitarias y que la demanda de vivienda continúa creciendo por encima de la capacidad de respuesta de las administraciones.

Prohens también le ha expuesto las medidas impulsadas por el Govern para priorizar a los residentes en el acceso a la vivienda y al transporte público, enmarcándolas dentro de una estrategia para adaptar el crecimiento a la capacidad real del territorio.

La presión migratoria

Durante la audiencia, la presidenta también ha informado al Rey de la situación derivada de la llegada de inmigración irregular. Prohens explica que Baleares supera ya los 800 menores extranjeros no acompañados tutelados por las instituciones y enmarca esta realidad dentro del fuerte crecimiento poblacional que experimenta el archipiélago. Según expone, esta situación tensiona los recursos públicos y obliga a las administraciones a afrontar un esfuerzo cada vez mayor para atender a estos menores.

Otro de los asuntos que aborda con Felipe VI es la estrategia económica impulsada por el Govern. Prohens defiende que el Ejecutivo busca transformar el modelo económico sin renunciar al turismo como principal industria de Baleares, aunque incorporando medidas de contención para reducir la presión sobre el territorio y mejorar la calidad de vida de los residentes.

Reclama al Gobierno central una "agenda balear"

En otra de sus respuestas a los periodistas, ya al margen de la audiencia con el Rey, la presidenta anuncia que volverá a plantear al presidente del Gobierno en la reunión de la próxima semana una "agenda balear" que, según denuncia, lleva tres años reclamando sin éxito. Prohens asegura que insistirá en cuestiones como la financiación autonómica, la condonación de la deuda, los convenios de carreteras y ferroviario o la gestión de la inmigración irregular.

"Le voy a pedir lo que llevo tres años pidiéndole en las conferencias de presidentes y en Moncloa. Le volveré a entregar la agenda balear a ver si a base de copias consigo que se comprometa en algo", afirma. La presidenta critica además el reparto de la condonación de la deuda, denuncia que Baleares sigue esperando inversiones estatales en infraestructuras y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de perjudicar a los ciudadanos del archipiélago.

Finalmente, preguntada por el último año de legislatura, asegura que trabaja para volver a ganarse la confianza de los ciudadanos y reivindica que el Govern cumple ya el 95 % del programa electoral con el que concurre a las elecciones autonómicas de 2023.