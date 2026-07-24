Més exige el cese de Alejandro Hernández por "justificar" el operativo contra las activistas de Santa Maria del Camí
El responsable de la Guardia Civil en Baleares afirmó el pasado martes que no había habido desproporción en la operación policial
Més ha exigido al Gobierno que "aparte" al responsable de la Guardia Civil en Baleares, Alejandro Hernández, por afirmar que no había habido desproporción en la detención de dos activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias del municipio mallorquín de Santa Maria.
El diputado de Més per Mallorca en el Congreso, Vicenç Vidal, ha registrado una batería de preguntas escritas al Gobierno en las pide el cese de Hernández, quien defendió el pasado martes la investigación de la Guardia Civil que desembocó en la detención de las activistas.
Vidal considera "inadmisible" que "niegue cualquier exceso", en lugar de investigar las "vejaciones denunciadas por las dos jóvenes activistas".
El ecosoberanista defiende que las declaraciones del responsable de la Guardia Civil le "inhabilitan" para continuar en el cargo y ha preguntado al Ejecutivo central que aclare si comparte sus palabras de Hernández. "El silencio de los máximos responsables políticos del PSOE es cada vez más preocupante", ha indicado.
Según ha dicho, un Estado democrático "no puede normalizar" actuaciones policiales "cuestionables" ni justificarlas antes de esclarecer todas las denuncias.
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