Més per Mallorca critica la cesión a la Guardia Civil de pisos del IMAS
Los nacionalistas defienden que estos recursos deberían ir destinados a ciudadanos con problemas de acceso a la vivienda
Efe
Més per Mallorca ha criticado la decisión del Consell de Mallorca de ceder 21 apartamentos del IMAS para alojar temporalmente a agentes de la Guardia Civil y ha reclamado que estos recursos se destinen a personas afectadas por la crisis de la vivienda.
En un comunicado, la formación ecosoberanista ha considerado que la cesión gratuita de los apartamentos de las Germanetes a efectivos de la Guardia Civil supone una "grave irresponsabilidad política" en un contexto de emergencia habitacional y ha acusado al equipo de gobierno insular de priorizar competencias que corresponden al Ministerio del Interior.
La portavoz de Més en el Consell de Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha afirmado que la prioridad de la institución insular debería ser facilitar el acceso a la vivienda a las personas con mayores dificultades y no destinar patrimonio gestionado por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) al alojamiento de agentes de un cuerpo estatal.
Según la formación, la decisión llega mientras numerosas familias, jóvenes y personas en situación de exclusión residencial tienen dificultades para acceder a un alojamiento en la isla.
Asimismo, ha señalado que otros profesionales esenciales, como médicos, enfermeros, profesores, trabajadores sociales o policías locales, también afrontan problemas para encontrar vivienda asequible.
Més sostiene que, si el objetivo es facilitar alojamiento a empleados públicos desplazados, las administraciones deberían impulsar políticas generales de vivienda en lugar de destinar recursos sociales del Consell a un único colectivo.
Por su parte, la portavoz de Més en el Consell Rector del IMAS, Rosa Cursach, ha calificado la decisión de "profundamente indecente" y la ha vinculado a las recientes detenciones de activistas que protestaban por la crisis de la vivienda y la masificación turística.
A su juicio, la cesión de viviendas a la Guardia Civil proyecta "una imagen devastadora" de las prioridades del gobierno insular.
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