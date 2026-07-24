Le Senne expresa al Rey su preocupación por la 'ley de nietos' y el aumento de población en Baleares

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, ha expresado este viernes al Rey Felipe VI su preocupación por el fuerte crecimiento demográfico que experimenta Baleares, la evolución del turismo, la inmigración irregular y la aplicación de la 'ley de nietos' durante la tradicional audiencia celebrada en el Palacio de la Almudaina.

Tras el encuentro con el monarca, Le Senne ha asegurado que supone "un honor" recibir por cuarto y último año de la legislatura al Rey y a la Familia Real y agradece que sigan eligiendo Mallorca para pasar sus vacaciones. "La presencia de la Familia Real en las islas ha sido, sin duda, muy importante para situarlas donde están en el panorama internacional", afirma el presidente de la Cámara autonómica, quien asegura haber trasladado al monarca "el cariño de los ciudadanos de Baleares".

Le Senne no ha querido revelar el contenido concreto de las conversaciones con el jefe del Estado, si bien ha explicado que ambos han mantenido un intercambio de impresiones sobre "las cuestiones que preocupan a todos los ciudadanos". Entre ellas cita, en primer lugar, los incendios forestales que afectan a distintos puntos de la Península. El presidente del Parlament aprovecha además para trasladar "muchos ánimos" tanto a los efectivos que participan en las labores de extinción como a las personas afectadas por los fuegos y expresa su deseo de que la situación pueda controlarse cuanto antes.

El crecimiento de la población

Le Senne explica que otra de las cuestiones abordadas durante la audiencia es el incremento de población que registran las Illes Balears. El presidente del Parlament recuerda que el archipiélago aumenta su población un 50 % desde comienzos de siglo y considera que ese crecimiento constituye uno de los principales retos para las instituciones.

"Las islas han sufrido un incremento poblacional del 50 % en lo que llevamos de siglo y es un incremento muy importante que hay que gestionar adecuadamente", señala. No obstante, evita profundizar en las propuestas para afrontar esa situación al recordar que comparece en calidad de presidente del Parlament y no como dirigente de Vox. "No entraré en posiciones que corresponden a nuestro partido", afirma.

Le Senne confirma igualmente que durante la conversación con Felipe VI también han abordado la situación del turismo y la llegada de inmigración irregular a Baleares, aunque declina detallar el contenido del intercambio. Preguntado específicamente por la llegada de pateras, evita fijar posición institucional aunque insiste en que "es un aspecto que preocupa a muchos ciudadanos de las islas y, como presidente del Parlament, si quieren otro día hacemos otra rueda de prensa como presidente de Vox y les doy más detalles de nuestra posición".

La 'ley de nietos'

El único asunto concreto sobre el que sí ha detallado el contenido de la conversación es la aplicación de la conocida como 'ley de nietos'. Le Senne asegura haber trasladado al Rey su preocupación por la instrucción que desarrolla esta norma al considerar que podría haber ampliado de forma excesiva su ámbito de aplicación.

"Hemos hablado especialmente de la ley de nietos y de nuestra preocupación porque todo se haga de una manera legal y razonable. Ahora está en cuestión una instrucción que se dictó en desarrollo de esa ley y que probablemente ha ampliado el ámbito de aplicación de manera exagerada. Le he transmitido esa preocupación", afirma.

Antes de concluir su comparecencia, el presidente del Parlament ha subrayado que esta cuarta audiencia con Felipe VI pone fin al ciclo de la actual legislatura y vuelve a agradecer el trato recibido por el monarca. "Ha sido un honor estos cuatro años. Es uno de los actos más bonitos de mi cargo. Quiero darle las gracias a Su Majestad por su profesionalidad en todo momento y por su cariño hacia las islas. Es un cariño recíproco", concluye.