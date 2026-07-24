Galmés anuncia al Rey que la limitación de entrada de vehículos en Mallorca entrará en vigor el próximo verano

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha aprovechado la audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Almudaina para anunciar al monarca que la ley que limitará la entrada de vehículos en Mallorca comenzará a aplicarse a partir del verano de 2027, una medida que define como la principal iniciativa de contención impulsada por la institución durante la presente legislatura.

Tras el encuentro, Galmés explica que la conversación, de unos 40 minutos, ha transcurrido en un ambiente "muy cordial" y ha comenzado su intervención agradeciendo al Rey que vuelva a elegir Mallorca para pasar sus vacaciones junto a la Familia Real. "Para nosotros es una gran satisfacción tenerlos entre nosotros porque son los principales embajadores que tenemos de Mallorca y los mallorquines les quieren mucho", afirma.

El presidente del Consell señala que uno de los primeros asuntos que traslada a Felipe VI es la futura regulación de entrada de vehículos a la isla. Galmés recuerda que el estudio de carga encargado al inicio de la legislatura concluyó que cada año acceden a Mallorca cerca de 400.000 vehículos a través de los puertos, una cifra que llevó a la institución insular a impulsar una normativa similar a las ya existentes en Ibiza y Formentera. "Le he anunciado al Rey que la ley de regulación de entrada de vehículos entrará en vigor a partir del verano del año que viene. Es una medida valiente, decidida y la principal medida de contención que hemos impulsado durante esta legislatura", sostiene.

Vivienda

Durante la audiencia, Galmés también aborda el problema del acceso a la vivienda, que considera una de las principales preocupaciones de la sociedad mallorquina. Aunque recuerda que no se trata de una competencia del Consell, ha explicado al Rey la cesión al Govern de un solar valorado en 4,6 millones de euros junto al Velòdrom Illes Balears para construir la mayor promoción de vivienda pública de Palma. Además, anuncia que el convenio de cesión del terreno será firmado el próximo 3 de agosto por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y él mismo.

Otro de los asuntos tratados durante el encuentro es la llegada de inmigrantes irregulares a Mallorca. Galmés asegura haber trasladado al Rey la preocupación del Consell por el aumento de llegadas registrado durante el mes de julio y denuncia la situación de saturación que viven los centros de menores migrantes gestionados por la institución insular.

Según explica, estos recursos soportan una ocupación superior al 1.000 % y el Estado no proporciona "ayuda económica, técnica, material ni de espacios". Por ello, vuelve a reclamar al Gobierno central que solicite la activación de Frontex para frenar las llegadas y evitar nuevas muertes en el Mediterráneo.

Invitaciones culturales

La audiencia también ha servido para repasar algunos de los principales proyectos culturales impulsados por el Consell durante el último año. Galmés ha informado al Rey de la adquisición de la carta portulana de Pere Rossell, uno de los mapas más antiguos del Mediterráneo, actualmente expuesto en el Museu de Mallorca, y le invita a visitarla durante su estancia estival.

Asimismo, le ha detallado la evolución de los trabajos de recuperación del pecio de ses Fontanelles y le ha invitado a la gran exposición que abrirá sus puertas el próximo mes de octubre en La Misericòrdia, donde se exhibirán las piezas recuperadas.

El presidente del Consell también ha aprovechado la conversación para presentar al monarca la nueva marca Moda Artesana de Mallorca, destinada a promocionar los talleres artesanales de la isla, e invitarle al concierto que Jaume Anglada ofrecerá el próximo 7 de noviembre en el Teatre Principal, con el que el músico regresará a los escenarios tras el grave accidente sufrido el año pasado.