El desabastecimiento de medicamentos afecta también a Baleares: Lenzetto sigue sin 'stock' y crecen los problemas con otros fármacos

El desabastecimiento de medicamentos continúa afectando a las farmacias de Baleares. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (COFIB) confirma que Lenzetto, uno de los tratamientos hormonales más utilizados para aliviar los síntomas de la menopausia, lleva semanas sin distribución en las islas y que ya no quedan unidades localizables en las farmacias a través de FarmaHelp. Mientras, la red digital de farmacias LUDA Partners advierte de que este medicamento encabeza la lista de los más difíciles de encontrar en Baleares junto a otros como Fixaprost, Laurimic y Constella, y alerta de que el aumento de la demanda de tratamientos alternativos podría extender los problemas de suministro a otros fármacos hormonales.

Según la información facilitada por el COFIB, el laboratorio fabricante de Lenzetto comunicó a finales de abril que sufría problemas de suministro por dificultades con el dispositivo de pulverización del medicamento. La distribución pasó a ser controlada y la previsión es que no reciba nuevas unidades durante 2026, sin una fecha concreta para restablecer el abastecimiento. Ante esta situación, los farmacéuticos recomiendan que las pacientes consulten con su médico la posibilidad de cambiar a otros tratamientos.

Precisamente, LUDA Partners sostiene que esa búsqueda de alternativas ya está empezando a trasladar la presión a otros medicamentos indicados para la terapia hormonal sustitutiva. La empresa señala que Bijuva ya registra un incremento de incidencias por falta de suministro y advierte de que Climodien podría seguir el mismo camino, aunque este último todavía no figura en el listado oficial de medicamentos con problemas de suministro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Diferente situación según el medicamento

Más allá de Lenzetto, el COFIB explica que la situación varía según el fármaco. En el caso de Fixaprost, el problema de suministro ya ha finalizado oficialmente, aunque las unidades que llegan a Baleares siguen siendo limitadas. Laurimic no figura oficialmente en situación de desabastecimiento, si bien continúa apareciendo entre las solicitudes de FarmaHelp y su suministro se considera racionado, aunque algunas farmacias sí disponen de existencias.

Respecto a Rybelsus, el colegio farmacéutico precisa que actualmente no existen problemas con las presentaciones comercializadas de 1,5, 4 y 9 miligramos, mientras que las antiguas dosis de 3, 7 y 14 miligramos ya han sido descatalogadas. En cuanto a Constella, la previsión es que el problema de suministro finalice el próximo 30 de julio y, mientras tanto, puede solicitarse como medicamento extranjero.

Un problema de alcance mundial

El COFIB recuerda que los problemas de suministro responden a un fenómeno "multifactorial" que afecta a escala internacional. Por su parte, LUDA Partners señala que actualmente existen incidencias en más de 890 presentaciones de medicamentos en España y sostiene que las farmacias están recurriendo cada vez más a herramientas tecnológicas para localizar existencias en otros establecimientos y facilitar así la continuidad de los tratamientos de los pacientes.