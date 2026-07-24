Comisiones Obrera impulsa una campaña para desbloquear las jubilaciones parciales de los ayuntamientos de Baleares
Muchos trabajadores públicos llevan más de un año esperando una respuesta a su petición de jubilación
El sindicato Comisiones Obreras ha iniciado una ofensiva sindical en todas las administraciones locales de Baleares para exigir que se aplique el Real Decreto aprobado el pasado día 29 de junio. Es una normativa estatal, que está en vigor desde el día siguiente de su aprobación, permite la contratación de personal de relevo dentro del sector público, eliminando de raíz las excusas técnicas que los ayuntamientos alegaban para no aceptar las jubilaciones parciales, bloqueando por tanto que se aplicara este derecho laboral.
Desde la coordinadora del sector local de CC OO de Baleares se denuncia que se está produciendo una situación que califican de “insostenible e injusta”. Se asegura que hay decenas de trabajadores de los municipios que hace más de un año solicitaron formalmente su jubilación parcial anticipada, sin recibir respuesta. Estas peticiones han sido “metidas en un cajón”, debido a la negativa, según CC OO, de las corporaciones locales en formalizar las contrataciones del personal que sustituirá a los trabajadores que han pedido esta jubilación anticipada. Los consistorios alegan que existen incompatibilidades con las ofertas de ocupación pública.
Desde el sindicato se recuerda que el nuevo Real Decreto resuelve de forma expresa este choque normativo. Así, la nueva ley, no solo permite la contratación temporal de sustitutos para garantizar el servicio público, sino que también establece un régimen transitorio de urgencia, que estará vigente hasta el próximo 1 de abril. Esta ventana legal, según el sindicato mayoritaria, permitirá a los ayuntamientos utilizar contratos fijos a tiempo completo, que se hayan formalizado desde el mes de abril de 2024, para vincularlo a las jubilaciones parciales solicitadas.
El sindicato considera inaceptable que haya trabajadores que llevan un año reclamando su derecho a poder jubilarse y aún no han recibido respuesta. Se asegura que esta incertidumbre afecta a la salud de estas personas.
La campaña consistirá en el registro masivo de un requerimiento formal, que será dirigido a los concejales de personal y a los departamentos de recursos humanos de todos los ayuntamientos de las islas. A través de estos escritos, el sindicato exigirá que se firmen órdenes inmediatas de contratación, exigiendo a su vez la activación del régimen transitorio y la convocatoria extraordinaria de las mesas generales de negociación, para fiscalizar caso por caso la situación de todo el personal laboral afectado.
Comisiones Obreras anuncia que no se va a tolerar ninguna dilación en cuanto a la aplicación de una norma dictada para esta situación de urgencia social. Por ello, se asegura que se reservan todas las acciones sindicales y jurídicas oportunas en aquellos municipios que persistan en el bloqueo de los derechos de sus trabajadores.
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