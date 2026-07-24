El Banco de Sangre de Baleares anima a donar antes del eclipse para garantizar la atención ante emergencias

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha animado este viernes a hacer donaciones antes del eclipse solar del 12 de agosto para que las reservas estén preparadas ante cualquier emergencia que pueda ocurrir ese día.

En un comunicado, la institución ha recordado que la sangre que salva una vida durante una hemorragia grave siempre procede de donaciones realizadas días o semanas antes.

Las transfusiones requieren planificación previa

Las unidades de sangre utilizadas en accidentes de tráfico, intervenciones quirúrgicas urgentes, complicaciones durante el parto o cualquier otra situación que requiera una transfusión inmediata no pueden obtenerse en ese mismo momento.

Por este motivo, el Banco de Sangre anima a quienes puedan hacerlo a aprovechar el tiempo previo al eclipse para donar.

Un gesto de pocos minutos

Se trata de un gesto que apenas requiere unos minutos y que permite que los hospitales dispongan de las reservas necesarias para atender cualquier emergencia sin demora.

La solidaridad, clave para mantener las reservas

Cada donación es sometida a un exhaustivo proceso de análisis, fraccionamiento y preparación antes de poder utilizarse en un paciente, por lo que mantener unas reservas suficientes depende de la solidaridad de la población y de la planificación del Banco de Sangre.