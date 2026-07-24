Aprueban mejoras en las retribuciones en los Bomberos de Mallorca y el Consell
El Consell de Mallorca aplicará el complemento de insularidad a todo su personal y al del IMAS, reconociendo los sobrecostes de vivir y trabajar en un territorio insular como Mallorca
El acuerdo permitirá actualizar los sueldos de los profesionales y modernizar la organización del servicio de emergencias insular
El Consell de Mallorca y el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) han alcanzado hoy dos acuerdos en el marco de la Mesa Conjunta de personal, que permitirán seguir mejorando las condiciones laborales de los empleados públicos y reforzar la calidad de los servicios que la institución insular ofrece a la ciudadanía.
En primer lugar, la Mesa Conjunta ha acordado, con el apoyo de una amplia mayoría de la representación sindical, modificar el régimen organizativo del Servicio de Emergencias. El acuerdo permitirá avanzar en una mejor organización y planificación del servicio y supondrá una actualización de las retribuciones de los profesionales de Bombers de Mallorca, según ha explicado la institución insular en un comunicado.
El conseller de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, ha destacado sobre el convenio que "se trata de un acuerdo histórico que reconoce la responsabilidad, la dedicación y el esfuerzo de los profesionales de Bombers de Mallorca, al mismo tiempo que nos permite modernizar la organización del servicio y adaptarla mejor a las necesidades actuales".
Por la otra parte, la Mesa Conjunta ha aprobado por unanimidad la aplicación del complemento de insularidad a todo el personal del Consell de Mallorca y del IMAS. El complemento tendrá efectos desde el mes de julio de 2026 y se aplicará de acuerdo con las cuantías aprobadas por el Consejo de Ministros.
Bosch ha subrayado que "la aprobación unánime del complemento de insularidad supone un paso muy importante para reconocer las particularidades y los sobrecostes que implica trabajar y vivir en un territorio insular".
Por su parte, el presidente del IMAS y conseller de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha remarcado que "mejorar las condiciones del personal también contribuye a fortalecer los servicios sociales públicos y a garantizar una atención de mayor calidad, más estable y más cercana a la ciudadanía".
Sánchez también ha finalizado destacando: "El clima de diálogo y consenso que ha permitido aprobar por unanimidad una medida que beneficiará a toda la plantilla", asegurando que seguirán escuchando a los profesionales y trabajando para dar respuesta a sus necesidades.
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