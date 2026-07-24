ANPE convoca una triple concentración en Baleares para exigir pagas extras íntegras para los docentes y un plus de difícil cobertura en Mallorca

El sindicato docente ANPE ha anunciado la convocatoria de una triple concentración simultánea en Baleares para el próximo martes, 28 de julio, a las 11:00 horas. Las movilizaciones se llevarán a cabo de manera coordinada ante la sede de la Conselleria de Educación en Palma y frente a las delegaciones territoriales de Maó e Ibiza.

Según ha explicado este viernes en rueda de prensa el presidente de la organización sindical en las islas, Víctor Villatoro, la protesta busca situar dos reivindicaciones centrales sobre la mesa de negociación del nuevo acuerdo autonómico: el cobro íntegro de las pagas extraordinarias y la implantación de un complemento de difícil cobertura para los docentes de Mallorca.

Para visibilizar sus peticiones, los manifestantes emplearán elementos simbólicos durante las concentraciones, como tijeras de gran tamaño para denunciar los recortes acumulados en la nómina y los ya conocidos plátanos hinchables para aludir al elevado coste de la vida en el archipiélago y la necesidad de equiparar las condiciones a la insularidad (como sí se hace en las Islas Canarias, de ahí la utilización de este símbolo).

2.400 euros anuales por docente

El sindicato sostiene que "el profesorado balear padece una doble penalización en sus pagas extraordinarias desde hace quince años". Por un lado, ha explicado que "se mantiene el recorte derivado del Real Decreto estatal aprobado durante la crisis económica de 2010", lo que supone entre 600 y 1.000 anuales por docente. Por otro lado, la normativa autonómica excluye o minora determinados complementos regionales en el cálculo de las extras.

El profesorado balear padece una doble penalización en sus pagas extraordinarias desde hace quince años Víctor Villatoro — Presidente de ANPE

Villatoro ha cuantificado este impacto económico señalando que, en el sueldo base de cada paga extra, las reducciones de ámbito estatal implican que un profesor deje de percibir unos 511 euros y un maestro alrededor de 300 euros. A ello se suma la no inclusión del complements autonómico ni el de carrera profesional, lo que resta entre 400 y 500 euros adicionales según el perfil laboral y la antigüedad.

"En total, supone un recorte del profesorado de unos 2.400 euros anuales", ha advertido el dirigente sindical, quien ha subrayado que otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha no aplican estas detracciones regionales. Desde ANPE recalcan que, una vez superado el contexto de crisis en el que se dictaron estas medidas, "es el momento de corregir un déficit acumulado durante quince años".

Incentivo frente a la carestía de vida

Junto a la restitución de las pagas completas, el sindicato solicita al Govern la creación de un complemento por difícil cobertura específico para Mallorca, similar al que ya se aplica en determinados ámbitos o especialidades sanitarias y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

ANPE argumenta que "el encarecimiento generalizado de la vida en la isla mayor y la falta de incentivos están dificultando la cobertura de plazas en especialidades con déficit de personal", como el profesorado de Lengua Catalana, Castellana, Física o Matemáticas, entre otras. A juicio del sindicato, la ampliación de este plus "ayudaría a retener el talento profesional en la isla".

Disposición a la negociación

Respecto a los plazos para resolver estas demandas, el representante sindical ha aclarado que no exigen una aplicación inmediata e instantánea, sino una voluntad política que se traduzca en partidas concretas. "Nuestra esperanza en conseguirlo es muy alta, porque la solución no tiene por qué ser inmediata; se puede recoger la medida, presupuestar y calendarizar", ha indicado Villatoro, remarcando la disposición de la entidad a negociar en el marco del nuevo acuerdo autonómico que prevé la Conselleria de Antoni Vera.

El presidente de la organización ha insistido en el perfil negociador del colectivo y ha descartado, de entrada, medidas drásticas de presión. "Pensamos que la huelga es el último recurso que tenemos para reclamar un hecho. Somos un sindicato negociador, de llegar a propuestas y hacer negociaciones", ha afirmado.

Proceso de adjudicación y oposiciones

A preguntas de los medios, Villatoro ha repasado asimismo la evolución de las adjudicaciones de plazas docentes para el próximo curso académico. En este sentido, ha detallado que, de las 2.700 plazas ofertadas en los dos primeros trámites de asignación, únicamente restan 49 pendientes de cobertura, a la espera de los dos que se completarán entre la próxima semana y finales de agosto. En este sentido, ha valorado de forma "positiva la labor desarrollada en las mesas de negociación".

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No obstante, el sindicato ha mostrado su discrepancia con el conseller, que la pasada semana aseguraba que el proceso sería óptimo "gracias al adelanto de las oposiciones a mayo". ANPE considera que el anticipo "afectó a la planificación de las personas que se estaban preparando y ha reducido el margen de tiempo para la elección de plazas por parte de los aspirantes", disponiendo "únicamente de dos o tres días para formalizar sus solicitudes", ha concluido.