De la alerta naranja a posibles tormentas: los últimos coletazos del calor en Mallorca

Después de una noche tórrida en la que los termómetros han alcanzado los 28 grados en Palma, Mallorca sufrirá este viernes otra jornada de calor intenso, con máximas que podrán alcanzar los 40 grados en el interior de la isla. Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asegura que las temperaturas empezarán a descender el sábado, aunque el cambio se notará sobre todo el domingo, cuando se prevé una bajada localmente notable del mercurio de los termómetros e incluso la posibilidad de algún chubasco acompañado de tormenta en zonas del interior de la isla.

La tercera ola de calor del verano entra así en su fase final. Pero antes de que llegue el alivio, el interior, el norte y el nordeste de Mallorca permanecerán este viernes en alerta naranja por temperaturas extremas. El el aviso se rebajará el sábado a amarillo y quedará limitado al interior de la isla, donde todavía podrán alcanzarse los 36 grados.

Una madrugada sin descanso: hasta 28 grados en Palma

El intenso calor de este viernes viene precedido por otra noche tórrida en buena parte de Mallorca. En Palma, la temperatura mínima ha alcanzado de los 28 grados, mientras que en numerosos puntos del litoral y del interior de la isla los termómetros se han mantenido en torno a los 26 y 27 grados.

El ambiente ha sido algo más fresco en las zonas elevadas de la Serra de Tramuntana, donde se han registrado los valores más bajos de la madrugada: 23 grados en Lluc y 19 en Son Torrella.

Viernes: hasta 40 grados y aviso naranja

El viernes será el día más duro del fin de semana. La Aemet prevé un cielo poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas durante la tarde, brumas, posibles bancos de niebla matinales y polvo en suspensión.

Las temperaturas diurnas experimentarán pocos cambios y podrán situarse entre los 31 y los 40 grados. Los registros más elevados se esperan en el interior, el norte y el nordeste de Mallorca, zonas que permanecerán bajo aviso naranja por temperaturas extremas durante las horas centrales del día.

El viento soplará flojo o moderado del sur y sureste, una configuración que mantendrá el ambiente sofocante. La noche volverá a ser tropical o tórrida, sin que los termómetros bajen de los 20 grados y con valores superiores a 25 en numerosos puntos.

El sábado empieza a bajar el termómetro

El primer descenso llegará el sábado, aunque todavía no supondrá el final completo del calor. El cielo estará nuboso, con predominio de nubes medias y altas, mientras que las brumas y algún banco de niebla podrán repetirse durante las primeras horas.

El polvo en suspensión irá retirándose y las temperaturas diurnas bajarán. A pesar de ello, la Aemet mantendrá el aviso amarillo en el interior de Mallorca, donde todavía podrán alcanzarse los 36 grados durante las horas centrales.

Las temperaturas nocturnas apenas cambiarán, por lo que volverá a vivirse una noche tropical o tórrida. El viento del sur girará progresivamente hacia componente norte, favoreciendo la llegada de una masa de aire algo menos cálida.

Domingo: bajada localmente notable y posibles tormentas

El cambio más significativo se producirá el domingo. Para entonces se espera un descenso localmente notable de las temperaturas. Además, por primera vez en varios días, no habrá alertas activas en la isla.

El cielo estará poco nuboso durante buena parte de la jornada, aunque por la tarde crecerán nubes de evolución. No se descarta algún chubasco ocasional acompañado de tormenta, especialmente en puntos del interior de la isla.

El viento soplará flojo o moderado del norte y nordeste y girará al este a partir del mediodía, con la aparición de las habituales brisas costeras. Será, en palabras de la Aemet, una “pequeña tregua” después de varios días de calor extremo.

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Una tregua antes de una semana nuevamente cálida

La bajada del domingo permitirá dejar atrás los registros más extremos, aunque no significará la llegada de un ambiente fresco. La tendencia general para la próxima semana apunta al predominio del sol y a unas temperaturas máximas nuevamente situadas por encima de los valores normales para estas fechas.