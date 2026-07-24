El alcalde de Palma invita al Rey a los actos del 800 aniversario de la conquista de Mallorca previstos para 2029

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha aprovechado la tradicional audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de la Almudaina para invitar oficialmente al monarca a participar en los actos conmemorativos del 800 aniversario de la conquista de Mallorca por Jaume I, una efeméride que se celebrará en 2029 y cuyos preparativos ya han comenzado.

Martínez explica que, además de abordar durante el encuentro asuntos de actualidad como la vivienda, el turismo, el crecimiento demográfico o los incendios forestales, considera oportuno informar al Rey de una cita que califica de histórica para la ciudad.

"He aprovechado estas cuestiones culturales e históricas que tenemos muy presentes en la ciudad para anunciar que en 2029 se cumplen 800 años de la conquista del rey Jaume I, una celebración que coincide con la Festa de l'Estendard, la celebración civil más antigua de Europa. Su Majestad, que también es el Rey de Mallorca, tenía que tener conocimiento de ello y he procedido también a invitarle para que pueda disfrutar y participar en esta celebración", afirma.

Preguntado por la posibilidad de que Felipe VI acuda a los actos, el alcalde se muestra confiado. "Los Reyes siempre que hay acontecimientos relevantes en Palma y Mallorca muestran su voluntad de participar. Faltan todavía más de dos años y nosotros haremos todo lo posible para que pueda estar", señala.

Vivienda y crecimiento demográfico

Durante la audiencia, Martínez traslada al Rey que la vivienda constituye el principal reto de la actual legislatura municipal y repasa las principales actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento. El alcalde explica el plan de choque municipal, que prevé que más de un millar de viviendas estén iniciadas o licitadas antes de 2027, así como el desarrollo de otras 10.000 viviendas gracias a la legislación aprobada conjuntamente con el Govern balear, de las cuales alrededor de 5.000 contarán con algún tipo de protección pública.

A partir de esa cuestión, Martínez enlaza el debate sobre la vivienda con el crecimiento demográfico que experimenta Palma y sostiene que la evolución de la población obliga a planificar la ciudad a medio y largo plazo. "Palma empadrona cada año más de 5.000 personas y eso nos lleva a plantearnos que el modelo demográfico de nuestra ciudad debe abordarse a medio y largo plazo", explica.

Turismo de mayor valor añadido

El turismo también ha formado parte de la conversación con el jefe del Estado. Según explica el alcalde, ambos han comentado los proyectos que impulsa el Ayuntamiento para avanzar hacia un modelo basado en la calidad, el patrimonio, la cultura, la gastronomía y el medio ambiente, con el objetivo de atraer un visitante de mayor valor añadido. Martínez vincula además ese modelo con las políticas municipales en materia de vivienda, agua y sostenibilidad, defendiendo que todos estos ámbitos forman parte de una misma estrategia para afrontar el crecimiento de la ciudad.

Durante la reunión, el alcalde también ha informado al Rey de la situación de los recursos hídricos en Palma. Martínez destaca que los embalses presentan mejores niveles que hace un año y pone en valor el Plan de Suficiencia Hídrica de Emaya, así como el funcionamiento de la desaladora y los proyectos previstos para garantizar el abastecimiento de agua a medio y largo plazo.

El debate sobre el turismo

Ya en el turno de preguntas de los periodistas, el alcalde asegura que durante la audiencia no han hablado específicamente de la manifestación convocada contra la masificación turística, aunque sí del debate existente en torno al turismo y la vivienda. Martínez defiende las medidas impulsadas por el Ayuntamiento, entre ellas la prohibición del alquiler turístico en edificios residenciales de Palma, la persecución de la oferta ilegal y la declaración de Playa de Palma, Cala Major y el Passeig Marítim como zonas turísticas maduras para favorecer su renovación.

El objetivo, sostiene, pasa por atraer un perfil de visitante que genere un mayor valor añadido y avanzar hacia un modelo turístico "más profesionalizado" y compatible con el acceso a la vivienda y la calidad de vida de los residentes.