Los abogados de Baleares premian a la presidenta del Supremo

El Colegio de Abogados de Baleares, a través de su junta de gobierno, ha otorgado el premio Degà Miquel Frontera a la ética jurídica, a la actual presidenta del Tribunal Supremo, la magistrada María Isabel Perelló.

La magistrada Perelló ha sido elegida entre las diferentes candidaturas presentadas este año en reconocimiento de “su firme defensa de la independencia judicial como principio garante del Estado de Derecho y de la igualdad de todas las personas ante la justicia”.

Nacida en 1958, la magistrada, especialista de lo contencioso administrativo, ingresó en la carrera judicial en 1985, ocupando destinos en diferentes en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Mahón (Menorca) y en la Audiencia Provincial de Barcelona. Ha servido, asimismo, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Andalucía (1991-1992) y en la de la Audiencia Nacional (1993-1994 y 2001-2009). También ha sido letrada en el Tribunal Constitucional, entre los años 1994 y 2001. En el año 2009 fue nombrada magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, donde ejerció sus funciones jurisdiccionales hasta su designación como presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, en septiembre de 2024.

La entrega del premio se llevará a cabo en acto solemne que se celebrará en el último trimestre de este año.

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Los juristas galardonados en las anteriores ediciones han sido los abogados Jaime Bueno Pardo, Gabriel Garcías Planas, Carlos López Clapés, Pablo Mir Capellá, José Nadal Mir y Rafael Perera Mezquida; la exdefensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano; el abogado del Estado Tomás Mir de la Fuente; los magistrados Carlos Izquierdo Téllez y Bartomeu Mesquida Ferrando; la jurista Carmen Ordóñez Delgado, el teniente fiscal Ladislao Roig Bustos y el exdecano de la Facultad de Derecho de la UIB, Santiago Cavanillas Múgica.