Los trabajadores del 'handling' Swissport siguen adelante con la huelga en el aeropuerto de Palma

Los trabajadores de Swissport Palma siguen adelante con la huelga de handling que han convocado para los días 28 de julio, 1 de agosto, 4 de agosto y 8 de agosto después de que no hayan alcanzado este jueves un acuerdo con la empresa ante el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Islas Baleares (TAMIB). Según informa CCOO se debe a la "falta de voluntad para asumir compromisos reales sobre las reivindicaciones planteadas por el comité de huelga.

La protesta consistirá en paros parciales en horario de 07:00 a 12:00 horas y de 19:00 a 22:00 horas. "A fecha de hoy, la empresa aún no ha comunicado los servicios mínimos", denuncian desde el sindicato. Swissport brinda el servicio de asistencia en tierra a varias compañías internacionales, entre ellas Air Canada, Etihad Airways, TUI, Condor o DK.

"Desde el primer momento, CCOO apostó por el diálogo. La empresa se negó a negociar con el comité de huelga y CCOO aceptó reunirse con la totalidad del comité de empresa únicamente para intentar evitar el conflicto", explican la formación sindical en un comunicado. "La empresa rechazó las propuestas, no asumió compromisos por escrito" y respondió con evasivas, critican Ante "esa falta de negociación real", CCOO abandonó la reunión y hoy tampoco se ha alcanzado un acuerdo en el TAMIB.

Los trabajadores reclaman la aplicación de las tablas salariales del Convenio Sectorial de Handling, la actualización salarial conforme al IPC, garantías para la plantilla procedente de Groundforce, abono del 1 % pendiente, contratación, contratos estructurales, ampliación de jornadas parciales estructurales al 100 %, consolidación del Plus PCP, plus de Coordinación y plus de Pasaje Multifunción. También piden prevención de riesgos, medidas frente al calor, mejor planificación, reducción de cargas de trabajo, descanso y empleo estable, enumera el sindicato.

CCOO hace un llamamiento para que toda la plantilla de Swissport Palma se una a la huelga.

"Swissport presume de ofrecer un servicio excelente a sus clientes", pero "no lo hacen los edificios ni la maquinaria: lo hacen sus trabajadores y trabajadoras", defienden los representantes de la plantilla de servicio en tierra. Censuran que la empresa "continúa pagando los salarios mínimos del sector y negándose a mejorar unas condiciones laborales que dependen exclusivamente de su voluntad".