Un total de 530 adolescentes de Baleares reciben educación económica del proyecto 'Finanzas para jóvenes'

Un total de 530 alumnos de cuarto de ESO de Baleares han participado en el proyecto 'Finanzas para Jóvenes' del voluntariado CaixaBank y el Instituto de Estudios Financieros

El programa, que ha impartido 49 talleres en una decena de centros educativos de Baleares, fomenta la educación financiera en adolescentes y los dota de herramientas para una gestión responsable en sus finanzas. En concreto, el curso ha incluido contenidos de administración del dinero, endeudamiento, inversión inteligente y finanzas para la vida, ha informado Caixabank este jueves en un comunicado.

A nivel nacional, durante este curso académico se han impartido más de 1.900 talleres en 395 centros educativos de 11 Comunidades Autónomas. Así, casi 18.200 alumnos cuarto de ESO de toda España se han beneficiado del proyecto.

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VOLUNTARIADO CAIXABANK

El trabajo conjunto con unas 2.500 entidades sociales y la implicación de cerca de 24.000 voluntarios, el voluntariado ayuda a más de 755.000 personas vulnerables en toda España mediante actividades relativas a la educación, digitalización, acompañamiento a personas vulnerables y medio ambiente, entre otras.