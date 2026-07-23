El comercio de Mallorca denuncia que los hurtos en las tiendas se han disparado este verano

El incremento que este verano se está registrando de los denominados ‘hurteros’, es decir, delincuentes que se dedican a robar productos en los establecimientos comerciales, está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para el conjunto del comercio mallorquín, desde el que se señala el alza que se está detectando también en el caso de los carteristas que tienen a los turistas como principal objetivo, y del top manta impulsado ahora por la comercialización de las imitaciones de camisetas de las selecciones que participan en el Mundial de Fútbol, según denuncia el presidente de las asociaciones de Jaume II y Oms, Pedro Mesquida. Al tratarse de personas reincidentes, cerca de 200 establecimientos de la isla, en que están incluidas tiendas de todo tipo, entre ellas grandes firmas, participan en un canal de whatsapp en el que se comparten las imágenes, captadas en el interior de los diferentes locales, de esos delincuentes para avisarse unas a otras de los que están operando en la zona.

Estas situaciones se están padeciendo incluso en los supermercados, según apunta la presidenta de Afedeco, Joana Manresa, que subraya el elevado nivel de hurtos que están registrando y apunta que también estas empresas comparten información sobre las personas que llevan a cabo esas sustracciones, añadiendo que no dejan de crecer pese a las medidas de seguridad que se están incorporando.

Pedro Mesquida, presidente de Jaume II y Oms / P.M.

«Daño enorme»

Mesquida subraya el «daño enorme» que el citado colectivo, compuesto en buena medida por delincuentes que llegan desde otras zonas de España que se vacían en verano para centrar ahora su actividad en Mallorca, provoca en el sector, con tiendas que padecen varios de estos robos en un mismo día, tanto en grandes establecimientos como en pequeños, ya sean de moda o perfumerías.

«Cuando llegan los turistas también aparecen esos chorizos», lamenta, e insiste en la evolución al alza que está registrando este problema.

Tanto Mesquida como Manresa coinciden en que se trata de personajes conocidos por el sector por su altísima reincidencia, de ahí que se compartan las imágenes de ellos captadas por las cámaras de seguridad de las diferentes tiendas.

Joana Manresa, presidenta de Afedeco / B. Ramón

Pequeñas tiendas

La presidenta de Afedeco señala la gravedad que estas situaciones tienen especialmente para los pequeños locales, que en muchas horas del día están atendidos por un solo dependiente, ya que en los momentos de mayor afluencia de clientes (como cuando se da la llegada de un crucero) a ese trabajador le resulta imposible controlar toda la actividad dentro de la tienda, algo que se aprovecha para realizar estos hurtos.

En cualquier caso, el presidente de Jaume II y Oms pone de relieve que a este colectivo se está sumando el aumento de carteristas que operan en las zonas más frecuentadas por turistas, con lo que eso supone de deterioro para la imagen de la isla pero también para establecimientos comerciales y de restauración dado que «poco gasto puedes hacer cuando te han robado el dinero».

Añade el incremento del top manta, impulsado este año por la oferta de imitaciones de las equipaciones oficiales de las diferentes selecciones que participan en el Mundial, y que alcanzan su máxima presencia en zonas turísticas como la Platja de Palma. «El problema es que cuando ven acercarse a la policía simplemente recogen sus productos y ya ni siquiera salen huyendo», lamenta, además de conocer perfectamente las horas del día en las que hay cambios de turno y apenas hay agentes en la calle.