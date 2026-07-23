Liberan una tortuga en la Playa de Palma después de varios meses de tratamiento veterinario y rehabilitación

La Fundación Palma Aquarium ha presentado este jueves en la Playa de Palma la campaña nacional "Aquí Salvamos Tortugas", una iniciativa de sensibilización impulsada por la Fundación Oceanogràfic que tiene como objetivo implicar a la ciudadanía, los municipios costeros y las entidades locales en la protección de las tortugas marinas.

Durante la jornada niños y niñas del Campus de Verano de Palma Aquarium han asistido a una charla divulgativa impartida por un técnico de la Fundación Palma Aquarium sobre la conservación de las tortugas marinas y el protocolo de actuación ante el hallazgo de un ejemplar o un nido.

Imagen de la tortuga liberada al final de la jornada. / Palma Aquarium

Asimismo, el acto ha contado con la participación de varios representantes del Govern e instituciones municipales como: el jefe del Servicio de Protección de Especies del Govern de les Illes Balears, Tomeu Moragues; la regidora de Comerç, Restauració i Autònoms del Ajuntament de Palma, Guadalupe Ferrer; el teniente de alcalde de Vías y Obras, Transición Energética, Medio Ambiente y Cambio Climático del Ajuntament de Calvià, Juan Thomas Quetglas; el técnico de Medio Ambiente del Ajuntament de Muro, Jaume Ramon Nadal; y el regidor de Medio Ambiente del Ajuntament de Capdepera, Manuel Filgueiras Posada. Por otra parte, también han asistido el presidente de la Fundación Palma Aquarium, Joan Rams, y la directora de la Fundación Palma Aquarium, Debora Morrison.

El evento ha culminado con la liberación de Nura, una tortuga Caretta caretta recuperada en el Centro de Recuperación de tortugas marinas de la Fundación Palma Aquarium tras varios meses de tratamiento veterinario y rehabilitación.

La liberación de Nura ha servido para mostrar el resultado de un trabajo coordinado entre administraciones, equipos técnicos y ciudadanía, poniendo en valor la importancia de actuar correctamente en el momento en que se encuentra una tortuga marina en las costas.