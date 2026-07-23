La ola de calor dispara la venta de aparatos de aire acondicionado en Mallorca

La ola de calor que se está sufriendo estos últimos días en Mallorca está disparando la compra de aparatos de aire acondicionado, sobre todo los portátiles, que no precisan de instalación. Así lo ha asegurado el nuevo presidente de la Asociación de instaladores de climatización y refrigeración, Abtecir, englobada en Pimem, que esta mañana ha renovado su junta directiva, que está encabezada por Josep Maria Rigo. Esta asociación cuenta con 120 socios y con 27 entidades colaboradoras.

Rigo explicó que es habitual que con la subida de las temperaturas las compras compulsivas de aparatos de aire acondicionado se disparen, no solo en Mallorca, sino en el resto de ciudades. Según los datos que maneja la asociación, las compras de equipos sencillos de aire, que precisan de instalación, han subido un 13% en los últimos días. Sin embargo, los equipos portátiles el aumento se sitúa en el 30%. El experto advirtió que muchos de estos equipos, que se fabrican en Asia y se venden a precios muy económicos, son de muy mala calidad y el periodo de duración no suele ser muy largo.

Desde la asociación se denunció la falta de instaladores cualificados que se sufre en Mallorca, donde existe un alto nivel de intrusismo. Se calcula que, debido a la demanda del sector, se necesitan aproximadamente unos mil técnicos, que desarrollan una profesión que afronta grandes retos debido a los cambios de una nueva normativa europea. Carlos Pérez, miembro de esta asociación, explicó que a partir del año 2029 se va a imponer el uso de nuevos gases naturales, que se utilizan en la recarga de los aparatos de refrigeración. Esta normativa, a su vez, va a prohibir los gases que se utilizan en estos momentos para realizar las recargas. Europa está apostando por gases naturales, que no provoquen tanta contaminación ambiental. Sin embargo, según advirtió Pérez, muchas de estas máquinas no están diseñadas para funcionar con estos nuevos gases, lo que provocará que se tendrán que renovar miles de instalaciones como consecuencia de esta nueva normativa europea, que España tiene que cumplir de forma obligatoria.

Por otra parte, explicó que el precio de los nuevos aparatos de aire acondicionado que se están vendiendo son muy bajos. Estos precios van en consonancia también con la baja calidad del producto, de fabricación asiática, que suele durar poco tiempo porque, o bien los filtros son muy poco resistentes, o el rendimiento es muy bajo. A pesar de ello estos productos se venden mucho, sobre todo durante estas olas de calor, en lo que se denomina “compras compulsivas”.

Los expertos también han advertido que los edificios de Mallorca tienen un muy bajo porcentaje energético y ello se traduce en que el rendimiento de los aparatos de aire no es el adecuado. Antoni Bisbal explicó que es necesario, antes de instalar un aparato, realizar un estudio sobre el rendimiento y para ello es necesario la intervención de un profesional capacitado. Sobre las medidas que se pueden adoptar para mejorar el rendimiento y ahorrar energía, la más adecuada es cambiar las ventanas, para evitar que entre aire exterior. También se aconseja no forzar las máquinas y abusar de una temperatura muy baja, así como realizar un mantenimiento constante de los aparatos.

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Los expertos han recordado que la normativa prohíbe colocar los compresores de los aires a la altura del suelo o en las fachadas de los edificios.