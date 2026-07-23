Nuevo edificio para impulsar la observación costera y la ciencia marina en Baleares

El nuevo edificio del Sistema de Observación Costera de las Illes Balears (SOCIB), situado en el Moll Vell, entra en su fase final y se perfila como una de las principales infraestructuras científicas dedicadas a la investigación marina en el archipiélago. Las instalaciones han sido visitadas este jueves por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, la nueva directora del SOCIB, Emma Heslop; y la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, quienes han destacado la importancia estratégica del centro para Baleares y para el conjunto de España.

Este edificio cuenta con 3.840 metros cuadrados distribuidos en tres plantas con oficinas y laboratorios de investigación. Además, tiene capacidad para 120 profesionales. Estas instalaciones supondrán un impulso significativo para las tareas que desarrolla el SOCIB, entre ellas la monitorización continua del Mediterráneo occidental mediante una infraestructura integrada que combina observación y predicción: repositorio de datos, flota de gliders, buque oceanográfico B/O SOCIB, plataformas oceanográficas, radar costero, monitorización de playas, teledetección satelital y modelización avanzada.

Una nueva etapa para el SOCIB

Durante el recorrido, Heslop aseguró que el nuevo edificio "marca una nueva etapa" para la entidad y permitirá reforzar una infraestructura científica y técnica considerada estratégica tanto para Baleares como para España. Según explicó, el objetivo del centro es ”convertir las observaciones oceánicas en datos abiertos, información, predicciones y servicios” que sirvan de apoyo tanto a la investigación como a la toma de decisiones y a la gestión sostenible del medio marino. Heslop también subrayó la intención del SOCIB de “fortalecer el sistema de observación oceánica y ampliar sus colaboraciones nacionales e internacionales” para responder mejor a las necesidades de la sociedad.

Por su parte, Vera afirmó que esta nueva infraestructura contribuirá a situar nuevamente a Baleares "en el mapa de la investigación marina", tanto a nivel nacional como internacional. Aunque el edificio ya está prácticamente terminado, explicó que todavía queda por completar “parte del equipamiento” antes de su inauguración oficial, prevista para el último trimestre de este año.

En materia económica, Vera recordó que el Govern ha destinado 4,5 millones de euros a la construcción del edificio y anunció una inversión de 48 millones de euros en el consorcio SOCIB hasta 2033. Además, avanzó que el Govern trabaja en un Plan de Ciencia para el periodo 2026-2030, que contará con la participación de los principales investigadores de Baleares. El objetivo será definir las prioridades científicas de la comunidad y disponer de evidencia científica que facilite la toma de decisiones ante los desafíos ambientales y climáticos que afectan al archipiélago, un territorio que calificó como "más frágil y vulnerable".

Finalmente, Ortega recordó que el consorcio forma parte del mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) y que participará en una infraestructura distribuida de observación marina integrada por “doce nodos repartidos entre siete comunidades autónomas costeras”. Ortega defendió que la ciencia debe ocupar "el epicentro de las políticas públicas" y expresó su deseo de que el SOCIB se consolide como un referente nacional e internacional en observación marina.

Reunión del Consejo Rector del SOCIB

Antes de visitar las nuevas instalaciones del SOCIB, Eva Ortega ha presidido, en Palma, la reunión del Consejo Rector del SOCIB, en la cual ha presentado esta nueva Infraestructura Distribuida de Observación Marina. También ha estado presente Emma Heslop, que ha sido presentada como nueva directora del SOCIB, pues fue seleccionada el pasado mes de noviembre mediante un proceso selectivo público.