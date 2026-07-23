Memòria de Mallorca solo asistirá al recuerdo de víctimas si el Govern se compromete a no derogar la Ley de Memoria
Memòria de Mallorca ha condicionado este jueves su asistencia al acto conmemorativo de las víctimas de bombardeos de la aviación republicana organizado por el Govern a que el Ejecutivo autonómico se comprometa públicamente antes del 27 de julio a no derogar la Ley de Memoria Democrática.
La entidad ha considerado en un comunicado "profundamente contradictorio" que el mismo Govern que impulsó la derogación de esta ley convoque ahora este acto institucional "amparándose" en unos principios que emanan de la misma norma que intentaron eliminar. Así, han recordado que la derogación se encuentra actualmente suspendida por el Tribunal Constitucional, por lo que entienden que la norma continúa "plenamente vigente".
De esta manera, han calificado de "incoherente" e "inaceptable" asistir al evento mientras exista voluntad política de "anular" la ley que "garantiza" derechos y reconocimientos a las víctimas.
Además, han solicitado que el Parlament someta de nuevo a votación, en la primera sesión que tenga lugar durante el próximo curso político, la anulación del acuerdo de derogación aprobado el pasado mes de marzo con los votos de PP y Vox.
Finalmente, han lamentado que la invitación a este acto sea "la primera" de la legislatura y han reiterado su solidaridad y respeto hacia las víctimas de los bombardeos que azotaron la ciudad de Palma durante la Guerra Civil.
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