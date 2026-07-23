Consulta las notas de corte de la UIB para el curso 2026-2027: Medicina y Farmacia, las más altas

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha publicado este jueves la tercera y definitiva lista de notas de corte para acceder a los grados del curso 2026-2027. El grado de Medicina vuelve a situarse como la titulación más exigente, mientras que Farmacia es la segunda carrera con la nota de acceso más alta.

Con una nota de corte de 12,506 y 605 alumnos en lista de espera, Medicina se mantiene como el grado más demandado de la universidad. Le siguen Farmacia, con 11,160 (198 alumnos en lista de espera), y Enfermería, que alcanza un 11,020 (534).

Además de estas, las titulaciones con mayor nota de corte son Enfermería en Menorca (10,857), Enfermería en Ibiza (10,760), el doble grado de Educación Infantil y Primaria (10,400), Fisioterapia (10,294), Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (10,136) y Bioquímica (10,050). En todas ellas, hay más de 100 alumnos que están en lista de espera.

Las demás carreras, a pesar de que la nota es más baja, también han sido altamente demandadas por los nuevos estudiantes. En orden, se encuentran en este tercer bloque Psicología (9,903), el nuevo doble grado de Matemáticas y Física (8,935), Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (8,814), el doble grado de Administración de Empresas y Derecho (8,550), la doble titulación de Educación Infantil y Primaria en Menorca (8,530), Edificación (8,400) y Nutrición Humana y Dietética (8,330), Biología (8,310), Ingeniería en Ciencias Agroalimentarias (8,124), Física (7,886), Educación Primaria (7,820), Relaciones Laborales (7,608), Pedagogía (7,608), Ciencias del Mar (7,292), Química (7,280) y Educación Social (7,180).

Por debajo de esta cifra aparecen titulaciones con notas menos exigentes, como Educación Infantil (6,876), Matemáticas (6,838), Derecho (6,736), Dirección Hotelera (6,122), Ingeniería Telemática (6,058), Odontología (6,036) e Ingeniería Informática (5,764).

Finalmente, como en cursos anteriores, una parte importante de la oferta académica mantiene la nota mínima de acceso en 5,000. Es el caso de grados como Administración de Empresas, Economía, Turismo, Historia, Filosofía, Geografía, Bellas Artes o Estudios Ingleses, además de varias titulaciones impartidas en los campus de Ibiza y Menorca.

Entre las novedades del próximo curso figuran dos nuevas titulaciones. El doble grado de Matemáticas y Física debuta con una nota de corte de 8,935 y solamente 7 alumnos en lista de espera, convirtiéndose directamente en una de las titulaciones con mayor exigencia de acceso. Por su parte, Ciencias del Mar inicia su primera promoción con una nota de 7,292 y con 34 alumnos en lista de espera, situándose por encima de otras titulaciones científicas consolidadas.

Gráfico de la Escuela Politécnica Superior

Gráfico de la Facultad de Ciencias

Gráfico de la Facultad de Derecho

Facultad de Economía y Empresa

Gráfico de la Facultad de Educación

Gráfico de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia.

Gráfico de la Facultad de Filosofía y Letras

Gráfico de la Facultad de Medicina

Gráfico de la Facultad de Psicología

Facultad de Turismo

Gráfico de la Escuela Universitaria ADEMA

Gráfico de la Escuela Universitaria de Hostelería de las Illes Balears