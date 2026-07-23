La incertidumbre por el eclipse en Mallorca provoca más cancelaciones en los restaurantes de Playa de Palma que las restricciones: "Cien veces al día respondemos que no lo sabemos"

La incertidumbre sobre cómo acceder a Playa de Palma durante el eclipse del próximo 12 de agosto está provocando más cancelaciones que las propias prohibiciones. Así lo asegura Juan Miguel Ferrer, presidente de Restauración Mallorca, quien lamenta que los restaurantes sigan sin poder responder a una de las preguntas que más reciben estos días: cómo llegarán sus clientes. "La incertidumbre está anulando más reservas que la propia restricción. Un cliente que conoce las normas se organiza; un cliente que no sabe nada, simplemente cancela", sostiene.

Dudas de los clientes

Según explica Ferrer, el problema no son las restricciones en sí, sino la falta de un protocolo claro que permita a los restaurantes de las zonas de Mallorca afectadas por prohibiciones informar con seguridad a sus clientes. "No llaman a los ayuntamientos ni al Govern, lo hacen a nosotros. Somos la ventanilla de un plan que no hemos diseñado y del que no sabemos nada", afirma y añade: "Cien veces al día la misma pregunta y cien veces la misma respuesta: no lo sé. Eso desgasta a cualquiera".

El presidente de Restauración Mallorca recuerda que los establecimientos llevan meses promocionando el eclipse como una oportunidad para atraer visitantes. "Llevamos meses vendiendo el eclipse. Playa de Palma se vendía sola: primera línea, mirando al mar y a la hora de cenar. Ese trabajo comercial lo hicimos nosotros, con nuestro dinero, mucho antes de que existiera ningún plan oficial".

"Estamos financiando nuestra propia frustración"

La incertidumbre también tiene un coste económico para muchos establecimientos. "Lo más absurdo es que nuestras campañas siguen activas. Ahora mismo estamos pagando publicidad para atraer clientes a los que después tenemos que decirles que no sabemos cómo tienen que entrar. Estamos financiando nuestra propia frustración", lamenta.

Según explica Ferrer, muchos negocios también realizaron inversiones específicas para una jornada que esperaban histórica. "Nadie nos va a devolver ese dinero. Ni las gafas homologadas, ni la cartelería, ni los anuncios que llevan semanas rodando en redes". En su caso, incluso compró un millar de gafas homologadas para repartir entre los clientes. "Hoy no sé a quién se las voy a dar. Están ahí, en una caja".

Playa de Palma, entre punto oficial y las restricciones

Ferrer también critica la sucesión de anuncios sobre Playa de Palma. "El jueves 16 el Govern nos incluyó entre los nueve puntos oficiales de observación de Mallorca. El viernes 17 el Ayuntamiento de Palma anunció que se cerraban los accesos. Solo transcurrieron veinticuatro horas entre 'venid aquí' y 'no podéis entrar'. Así es muy difícil trabajar".

Aclara que la patronal no cuestiona la elección de Playa de Palma como uno de los lugares recomendados para observar el eclipse. "Al revés, nos parece bien. Lo que no entendemos es que se anuncie como punto de observación y al día siguiente se cierre sin explicar, en el mismo acto, cómo llega la gente".

Mientras tanto, algunos restaurantes han optado por elaborar sus propias acreditaciones para los trabajadores. "Estamos firmando acreditaciones de trabajadores que nos hemos inventado nosotros, sin saber si el agente que esté en el control las va a aceptar".

Un protocolo para este y los próximos eclipses en Mallorca

Pese a las críticas, Juan Miguel Ferrer insiste en que Restauración Mallorca no reclama eliminar las prohibiciones previstas. "No pedimos que se levanten las restricciones. Pedimos un folio: quién entra, cómo, hasta qué hora y cómo se sale. Un folio en cinco idiomas y esto se acaba. Nosotros lo mandamos a cada reserva y lo colgamos en cada puerta".

El presidente de la patronal considera, además, que la experiencia debería servir para planificar con más tiempo los próximos eclipses visibles desde Baleares. "Esto es un ensayo general: tenemos otro eclipse en 2027 y otro en 2028. Pedimos sentarnos, no para protestar por este, sino para que el siguiente se prepare con doce meses de antelación y no con veinte días".

A su juicio, resolver esa incertidumbre también contribuiría a mejorar la seguridad durante la jornada. "Cada cliente sentado en una terraza es un coche menos aparcado en una cuneta de la Serra. Somos la forma más barata de fijar a miles de personas en un sitio seguro, con agua, con baños y con acceso para una ambulancia".