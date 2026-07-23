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El Ibassal comprobará las temperaturas en determinados puestos de trabajo del aeropuerto de Palma

Los técnicos medirán las condiciones térmicas tras la denuncia presentada por USO

El sindicato alertó de registros de hasta 33 grados y un 70% de humedad

Aeropuerto de Palma Son Sant Joan

Aeropuerto de Palma Son Sant Joan / Bernardo Arzayus Pereanez

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EP

Palma

El Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal) comprobará las temperaturas en determinados puestos de trabajo del aeropuerto de Palma, según ha informado este jueves la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en un comunicado.

La directora del Ibassal, Coloma Capó, se ha reunido con el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de USO, Miguel Sañudo, después de que este sindicato presentara una denuncia contra Aena ante la Inspección de Trabajo por las elevadas temperaturas registradas en diversas zonas del aeropuerto de Son Sant Joan.

USO trasladó el pasado lunes al Ibassal que había denunciado a Aena ante la Inspección de Trabajo al considerar que las altas temperaturas podían poner en riesgo la salud de los trabajadores a los que representa. Según explica el sindicato, la avería de dos máquinas de aire acondicionado el pasado fin de semana obligó a cerrar dos filtros de pasajeros, lo que provocó incidencias en el funcionamiento de las instalaciones.

Según USO, las temperaturas en las zonas afectadas han alcanzado picos de hasta 33 grados, con una humedad relativa del 70%, condiciones que, según añaden, dificultan el desarrollo del trabajo y justifican su denuncia.

Por todo ello y como primera actuación, los técnicos del Ibassal medirán las condiciones térmicas en las que desarrollan su actividad los trabajadores afectados.

La reunión de este jueves se enmarca en el seguimiento que el Ibassal realiza durante el verano de las condiciones de trabajo frente al riesgo por altas temperaturas. En este contexto, lleva a cabo visitas programadas a empresas, actuaciones de verificación de las condiciones laborales y reuniones de coordinación con Aena y con las organizaciones sindicales.

Asimismo, se ha reunido en diversas ocasiones con representantes de UGT y CCOO para conocer de primera mano las incidencias y preocupaciones de los trabajadores y orientar las actuaciones preventivas.

Noticias relacionadas y más

Este mismo mes, la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, y la directora del Ibassal, Coloma Capó, también se han reunido con el director del aeropuerto de Palma para trasladarle las preocupaciones de la plantilla y reclamar nuevas medidas de protección frente al calor, entre ellas la reapertura de la cantina como espacio de refrigeración.

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