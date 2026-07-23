Hartos de la masificación turística en Mallorca: "Iremos a la manifestación del 26 de julio. Hace años que sobrepasamos el límite y ahora los residentes molestamos"

"Si decreciéramos turísticamente sería perjudicial para Mallorca temporalmente, pero después saldría alguna otra cosa y aprenderíamos a vivir de otra forma. Si no nos arriesgamos, nunca solucionaremos el problema". Hace años que Mallorca se quitó sus complejos y La protesta contra el turismo de masas que años atrás parecía el delirio de cuatro locos ecologistas se ha vuelto una realidad que preocupa y atormenta a miles de residentes. La plataforma ‘Menys Turisme més vida’ ya ha organizado dos multitudinarias manifestaciones en Palma en protesta contra la saturación turística y van camino de la tercera.

Varias personas que acudirán a la manifestación de este 26 de julio en Palma explican los motivos que las llevan a participar en una protesta que reclama un «cambio de modelo turístico» que tenga en cuenta a los locales. El acceso a la vivienda, la pérdida de identidad, cultura y lengua, y la sensación de vivir embotellados constantemente son las principales preocupaciones que comparten los entrevistados.

"Hemos tocado fondo, no podemos ir a más. Me da tristeza que la gente de aquí no pueda comprarse ningún piso", explica Javi Martorell (Santa Maria, 1999). El enfermero considera que es necesario un decrecimiento turístico porque el modelo actual está perjudicando a los servicios públicos y a los trabajadores. "En el hospital donde trabajo ya no se hacen contratos. No sé hasta qué punto compensa que las grandes empresas hoteleras ganen millones mientras nosotros tenemos cada vez menos recursos", afirma.

La periodista Neus Gil comparte la necesidad de un cambio de modelo y asegura que Mallorca "alcanzó el límite turístico hace tiempo". "La mayoría de cosas que se hacen no piensan en los residentes. La protesta es un grito contra la masificación turística y contra las consecuencias que tiene sobre la vida diaria de los habitantes de la isla", señala. La periodista considera que las instituciones "no escuchan a la ciudadanía" y advierte de que, si la manifestación no tiene efecto, "tendremos que salir las veces que haga falta".

Joan Noguera Vidal (Llucmajor, 1966), profesor de secundaria / P.M

Aina Maria Obrador (Palma, 1971), vecina del Molinar y profesora de secundaria, explica que lleva 32 años viviendo en el barrio y que ha visto cómo ha ido perdiendo su carácter residencial. "Está dejando de ser un lugar para vivir y se está convirtiendo en un escaparate turístico", afirma.

Obrador sitúa la vivienda como uno de los principales problemas y denuncia la transformación de casas tradicionales en alojamientos turísticos. "El drama más grande es que se han reformado casas donde vivían mis vecinos para hacer alquiler vacacional y luego están vacías todo el año", lamenta.

Carlota Padilla, orientadora laboral, explica que acudirá a la manifestación porque considera que Mallorca debe protegerse frente a un modelo que prioriza el beneficio económico por encima del bienestar de los residentes. Padilla asegura que la transformación de algunos espacios de la isla le provoca tristeza y una sensación de pérdida de identidad: "Me da mucha pena pasear por el centro de mi ciudad y sentirme una extraña. Hay que ocupar ese espacio que nos están arrebatando".

La periodista Neus Pericas / P.M

Joan Noguera Vidal (Llucmajor, 1966), profesor de secundaria, asegura que acudirá a la manifestación porque todavía confía en encontrar un modelo turístico más sostenible. "Aunque llegamos tarde, no he perdido la esperanza de encontrar un modelo de turismo sostenible que nos deje vivir y no sobrevivir", afirma. La periodista Neus Pericas (Palma, 1999) considera que Mallorca ha dejado de pensarse como un espacio donde se pueda vivir. "Los residentes, cuando hacemos cosas en nuestras ciudades y pueblos, muchas veces es por resistencia en lugar de para vivir", explica.

Pericas critica la relación de las instituciones con las organizaciones vecinales y considera que los residentes están siendo tratados como un problema. "No sé qué le pasa al Ayuntamiento con las organizaciones vecinales. Parece que los residentes molestamos", señala. "No estoy molestando en mi propia ciudad", añade.

Ariadna Bacigalupe, maestra y prima de Neus Pericas, asegura estar "cansada" de que Mallorca se trate "como un parque temático donde el beneficio económico de algunos pase por delante del derecho a vivir dignamente".

Ariadna Bacigalupe en la manifestación del año pasado. / P.M

"Cada año hay más turistas, más hoteles, más alquiler vacacional, más saturación de carreteras, playas y pueblos. Mientras tanto, los residentes tenemos más dificultades para acceder a una vivienda, pasamos horas en atascos y no podemos disfrutar de nuestro territorio sin tener que compartirlo con una masificación constante de gente", afirma.

Neus Vidal, con tan solo 17 años, acudirá este domingo a su segunda concentración consecutiva contra la masificación turística. Sus motivos son simples: “luchar por lo que es nuestro”. El mayor deseo de Vidal es poder tener un futuro en el que las islas no vean cómo su lengua, sus tierras y sus costumbres quedan reducidas a un negocio del que solo unos pocos obtienen beneficio. "Salir a la calle es la única manera de conseguir cambios", explica Vidal.

"Este domingo no seremos pocos. Crearemos un espacio seguro en donde podremos ser nosotros mismos sin que se nos arrebate lo que es nuestro, defendiendo nuestros ideales por un futuro mejor", concluye la palmesana.