Hacienda reprocha al PP que rechace perdonar 1.741 millones de deuda a Baleares: «Es incomprensible»

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha calificado de «incomprensible» que el Partido Popular se oponga a la condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas, una medida que, en el caso de Baleares, supondría reducir el pasivo de la comunidad en 1.741 millones de euros. Las declaraciones del ministro se producen la víspera de que el Congreso de los Diputados debata las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox contra el proyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas.

«Resulta incomprensible que el PP se oponga a una medida que permitiría destinar más recursos a sanidad o educación y que no establece agravios comparativos, como lo demuestra el hecho de que siete de cada diez euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna este partido», ha asegurado Arcadi España.

La iniciativa impulsada por el Gobierno contempla que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas de régimen común, independientemente de que tengan o no préstamos vinculados al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El Ejecutivo sostiene que el objetivo de la medida es corregir el sobreendeudamiento que arrastran muchas autonomías desde la crisis financiera, aliviar su carga financiera y aumentar su capacidad presupuestaria.

Según los datos difundidos este miércoles por la Delegación del Gobierno en Baleares, el archipiélago sería uno de los territorios más beneficiados. La quita alcanzaría los 1.741 millones de euros, solo por detrás de una comunidad autónoma, lo que permitiría reducir significativamente el volumen de deuda de la administración autonómica.

Además, la Delegación del Gobierno destaca que esta reducción del endeudamiento supondría un ahorro de 275 millones de euros en el pago de intereses, unos recursos que, según el Ministerio de Hacienda, podrían destinarse a reforzar políticas públicas y servicios esenciales como la sanidad, la educación o la atención social.

El Ejecutivo central insiste también en que la condonación de la deuda no sustituye la reforma del sistema de financiación autonómica, sino que ambas medidas son compatibles. De hecho, sostiene que la propuesta del nuevo modelo de financiación supondría para Baleares 412 millones de euros adicionales, incrementando los recursos estructurales de la comunidad.

Asimismo, el Gobierno explica que Baleares recibirá en 2026 una financiación récord de 4.208 millones de euros entre las entregas a cuenta y la liquidación del sistema, una cifra que representa un incremento del 63,5 % respecto a los recursos percibidos en 2018.

La propuesta, sin embargo, mantiene el rechazo del Govern balear. El Ejecutivo autonómico ha manifestado en varias ocasiones su oposición a la quita al considerar que no resuelve el problema de fondo de la comunidad, que atribuye a un sistema de financiación autonómica que, sostiene, continúa perjudicando a Baleares pese a ser una de las regiones que más aportan al conjunto del Estado.

El proyecto de ley afronta este jueves su primer examen parlamentario con el debate de las enmiendas de totalidad registradas por PP y Vox. Si estas son rechazadas, la norma continuará su tramitación en el Congreso antes de regresar al Senado para completar su recorrido legislativo.