Un grupo independentista realiza pintadas en una inmobiliaria de Palma

Un grupo Endavant, que se autodenomina organización política de la izquierda independentista, ha reivindicado las pintadas realizadas en el día de ayer sobre una inmobiliaria ubicada en la barriada de Son Espanyolet, en Palma. Se trata del negocio denominado “La posesión mallorquina”, ubicado en la calle Llibertad de Palma. Las pintadas se realizaron en dos de las cristaleras del negocio. En una de ellas aparece el nombre del grupo político que ha realizado esta acción y en la otra aparece la frase “culpables, fora especuladors”.

Desde esta organización se ha justificado esta acción, que se ha llevado a cabo persiguiendo un doble objetivo. Por una parte, se pretende señalar al sector inmobiliario como el responsable directo de “la situación de mercantilización y precariedad salvaje” que vive la vivienda en Mallorca. Se asegura desde Endavant que estos negocios funcionan como “una pieza clave” dentro de un modelo económico que está basado en la especulación, la destrucción del territorio y la negación de los derechos sociales.

El grupo independentista Endavant ha reivindicado este ataque a la inmobiliaria / .

La otra excusa que defiende esta organización revolucionaria de la izquierda independentista es que se considera que esta acción es la “respuesta a la represión y a la campaña de criminalización vivida en los últimos días en Mallorca”. Por ello, a través de un comunicado, el grupo política asegura que ni “la intoxicación informativa, ni las detenciones, conseguirán para este tipo de acciones. Nuestro pueblo seguirá encontrando los medios para reivindicar sus derechos”. Se refiere a la polémica detención de las dos jóvenes, a las que la Guardia Civil acusa de participar en las pintadas realizadas en cinco inmobiliarias de Santa Maria.

Por úlimo, desde esta organización se ha realizado una llamada a la participación en la manifestación prevista para este próximo domingo, convocada por la plataforma Menys turisme, més vida.

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Esta organización, con escaso seguimiento, ya desarrolló hace varios años una campaña denunciando los excesos del turismo y se hizo colocando pegatinas reivindicativas en los cristales de centenares de turismos.