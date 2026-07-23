Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FALLECE JOAN ROCAOLA DE CALOR BALEARESPELEA CONCIERTO HADES66SOPAR A LA LLESCA PALMAABOGADO ACTIVISTAS SANTA MARIAPRISIÓN CONDUCTOR ATROPELLO MORTAL
instagramlinkedin

Un grupo independentista realiza pintadas en una inmobiliaria de Palma

La asociación Endavant acusa a estos negocios de ser los responsables de la precariedad que sufre la vivienda en Mallorca

La inmobiliaria atacada está en la barriada de Son Espanyolet, en Palma

La inmobiliaria atacada está en la barriada de Son Espanyolet, en Palma

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J.F. Mestre

Un grupo Endavant, que se autodenomina organización política de la izquierda independentista, ha reivindicado las pintadas realizadas en el día de ayer sobre una inmobiliaria ubicada en la barriada de Son Espanyolet, en Palma. Se trata del negocio denominado “La posesión mallorquina”, ubicado en la calle Llibertad de Palma. Las pintadas se realizaron en dos de las cristaleras del negocio. En una de ellas aparece el nombre del grupo político que ha realizado esta acción y en la otra aparece la frase “culpables, fora especuladors”.

Desde esta organización se ha justificado esta acción, que se ha llevado a cabo persiguiendo un doble objetivo. Por una parte, se pretende señalar al sector inmobiliario como el responsable directo de “la situación de mercantilización y precariedad salvaje” que vive la vivienda en Mallorca. Se asegura desde Endavant que estos negocios funcionan como “una pieza clave” dentro de un modelo económico que está basado en la especulación, la destrucción del territorio y la negación de los derechos sociales.

El grupo independentista Endavant ha reivindicado este ataque a la inmobiliaria

El grupo independentista Endavant ha reivindicado este ataque a la inmobiliaria / .

La otra excusa que defiende esta organización revolucionaria de la izquierda independentista es que se considera que esta acción es la “respuesta a la represión y a la campaña de criminalización vivida en los últimos días en Mallorca”. Por ello, a través de un comunicado, el grupo política asegura que ni “la intoxicación informativa, ni las detenciones, conseguirán para este tipo de acciones. Nuestro pueblo seguirá encontrando los medios para reivindicar sus derechos”. Se refiere a la polémica detención de las dos jóvenes, a las que la Guardia Civil acusa de participar en las pintadas realizadas en cinco inmobiliarias de Santa Maria.

Por úlimo, desde esta organización se ha realizado una llamada a la participación en la manifestación prevista para este próximo domingo, convocada por la plataforma Menys turisme, més vida.

Noticias relacionadas

Esta organización, con escaso seguimiento, ya desarrolló hace varios años una campaña denunciando los excesos del turismo y se hizo colocando pegatinas reivindicativas en los cristales de centenares de turismos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  • Mallorca
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juzgan a un hombre de 80 años por estafar 850.000 euros a una empresa náutica de Mallorca
  2. El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca
  3. Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
  4. El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: 'No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada
  5. Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
  6. El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
  7. La tercera ola de calor del verano golpeará con fuerza Mallorca: estos serán los peores días y las zonas más afectadas
  8. De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca

Un grupo independentista realiza pintadas en una inmobiliaria de Palma

Un grupo independentista realiza pintadas en una inmobiliaria de Palma

El comercio de Mallorca presentará denuncias 'en bloque' ante el aumento de los hurtos en las tiendas

El comercio de Mallorca presentará denuncias 'en bloque' ante el aumento de los hurtos en las tiendas

Mallorca recibe cada día 134 toneladas de residuos de Ibiza en las primeras jornadas del plan piloto

Mallorca recibe cada día 134 toneladas de residuos de Ibiza en las primeras jornadas del plan piloto

La ola de calor dispara la venta de aparatos de aire acondicionado en Mallorca

La ola de calor dispara la venta de aparatos de aire acondicionado en Mallorca

¿Conseller de Agricultura o Frank de la Jungla? Joan Simonet advierte del peligro de la serpiente de herradura cogiendo una viva con las manos

¿Conseller de Agricultura o Frank de la Jungla? Joan Simonet advierte del peligro de la serpiente de herradura cogiendo una viva con las manos

Banyalbufar se anticipa con un documento de autorización propio para el día del eclipse en Mallorca: "Las medidas del Govern llegan tarde y ahora todo son prisas"

Banyalbufar se anticipa con un documento de autorización propio para el día del eclipse en Mallorca: "Las medidas del Govern llegan tarde y ahora todo son prisas"

La consellera de Salud duda que la nueva ley que prohíbe el tabaco salga adelante y defiende las campañas de prevención de Baleares

La consellera de Salud duda que la nueva ley que prohíbe el tabaco salga adelante y defiende las campañas de prevención de Baleares

La incertidumbre por el eclipse en Mallorca provoca más cancelaciones en los restaurantes de Playa de Palma que las restricciones: "Cien veces al día respondemos que no lo sabemos"

La incertidumbre por el eclipse en Mallorca provoca más cancelaciones en los restaurantes de Playa de Palma que las restricciones: "Cien veces al día respondemos que no lo sabemos"
Tracking Pixel Contents