El Govern rechaza la condonación de deuda pese a su avance en el Congreso: «Es un mal negocio para Baleares»

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, reitera el rechazo del Govern balear al proyecto de ley impulsado por el Gobierno central para condonar parte de la deuda de las comunidades autónomas y asegura que la posición del Ejecutivo autonómico «ni ha cambiado ni cambiará ni un milímetro», pese a que la iniciativa contempla asumir 1.741 millones de euros de deuda de Baleares.

El vicepresidente ha insistido en que el Govern mantiene exactamente la misma posición que ha defendido desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció la medida. «El posicionamiento del Govern de les Illes Balears ni ha cambiado ni cambiará ni un milímetro en este sentido», ha afirmado, antes de reiterar que la quita «no es una medida positiva para los ciudadanos de las Illes Balears».

El proyecto de ley superó este jueves su primer examen parlamentario después de que el Pleno del Congreso rechazara las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox. Con el voto en contra de estas iniciativas por parte de los socios habituales del Gobierno, entre ellos Junts, la norma continuará ahora su tramitación parlamentaria mediante el debate de las enmiendas parciales antes de regresar al Pleno para su aprobación definitiva.

«Es un mal negocio para los ciudadanos de Baleares»

Costa ha sostenido que la propuesta perjudica a la comunidad autónoma porque, a su juicio, traslada al conjunto de los contribuyentes españoles una deuda que continúa existiendo, aunque pase a figurar en las cuentas del Estado.

«No hay ninguna condonación de deuda. Lo que hay es una asunción de deuda por parte del Estado», ha asegurado el vicepresidente, quien ha añadido que, dado que los ciudadanos de Baleares también son contribuyentes del Estado, la operación supone simplemente trasladar el endeudamiento de una administración a otra. «En la medida en que somos ciudadanos españoles, asumir más deuda por parte del Estado es evidente que es malo para la situación», ha señalado.

Según ha explicado, el resultado es «un mal negocio para los ciudadanos de las Illes Balears», ya que considera que la comunidad sale perjudicada en el reparto previsto por el Gobierno. Costa ha argumentado que la operación supone una diferencia de unos 400 euros por habitante, una cifra que, a su juicio, demuestra que Baleares obtiene un trato menos favorable que otros territorios.

«Baleares ha hecho los deberes»

El conseller ha defendido además la política económica seguida por los sucesivos gobiernos de Baleares para reducir el endeudamiento y ha contrapuesto esa evolución con la de otras comunidades autónomas. «Las Illes Balears han hecho los deberes», ha afirmado Costa, quien ha recordado que el nivel de deuda de la comunidad ha pasado de representar el 34 % del PIB a situarse en menos del 18 %, al tiempo que se ha reducido el endeudamiento autonómico en más de 500 millones de euros.

Para el vicepresidente, esa evolución demuestra que Baleares ha realizado un esfuerzo de disciplina fiscal que ahora no se ve reconocido por el sistema planteado por el Ejecutivo central. «Lo que no podemos aceptar es que, si ha habido otros que no han hecho los deberes, ahora tengamos que cargar todos con la deuda de quienes no los hicieron durante estos años», ha afirmado, defendiendo que la medida penaliza a las comunidades que han reducido su deuda y beneficia a aquellas que, según sostiene, mantuvieron un mayor nivel de endeudamiento.