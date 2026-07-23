El GOB confía en que la manifestación contra la masificación turística sea masiva: "La criminalización de las activistas ha caldeado los ánimos"

Bajo un calor sofocante en Palma, el GOB ha presentado este miércoles la pancarta de la manifestación de este 26 de julio en Palma contra la masificación turística, una protesta que confía que sea masiva. El grupo ecologista sostiene que Mallorca ha llegado "al límite" y asegura que cada vez más ciudadanos son conscientes de que el futuro de los jóvenes "es muy negro".

El presidente del grupo ecologista, Joan Moranta, la vicepresidenta de la entidad, Tonina Siquer, y la representante de Terraferida Tona Fuster han presentado ante La Seu la pancarta de la concentración del domingo, bajo el título de 'Mallorca al límit', que recupera una imagen de los 2000 diseñada por Pere Joan que ya denunciaba el colapso insular.

Siquier ha recordado que entonces Mallorca recibía unos 10 millones de turistas al año, mientras que en 2026 la cifra ronda ya los 20 millones, el doble: "En agosto del año 2000 pensábamos que habíamos llegado al límite, pero ahora, en enero de 2026, ya hay más gente en la isla que entonces en pleno mes de agosto".

La vicepresidenta del GOB también ha alertado del avance de la urbanización del territorio. Según ha indicado, la entidad ha constatado que cada semana se construyen cinco chalés en suelo rústico, una dinámica que, a su juicio, "no garantiza el futuro de nuestros hijos".

Por su parte, Joan Moranta ha sostenido que Mallorca ha llegado "al límite" porque las administraciones "no quieren poner límites" al crecimiento económico, la especulación, la construcción y el aumento de turistas, cruceros, coches y vuelos.

A su juicio, esta falta de regulación ha provocado una situación límite en múltiples ámbitos. Ha citado la presión sobre el territorio, la turistificación de pueblos y barrios, las dificultades para proteger los espacios naturales, el colapso de la movilidad, la crisis de la vivienda, la escasez de agua, la saturación de las infraestructuras y la gestión de los residuos. "Antes llegar a Palma era sencillo; ahora cada vez es más difícil. La vivienda es inaccesible y todas las familias están al límite", ha resumido.

Respecto a la reciente detención de las activistas antiturísticas por su presunta implicación en la vandalización de cinco inmobiliarias en Santa Maria del Camí, Moranta ha considerado que ese episodio puede incrementar la asistencia a la protesta: "La criminalización que han sufrido las activistas ha caldeado los ánimos. Esperamos que la manifestación sea masiva", ha afirmado.