La Estación Espacial Internacional cruzará esta noche el cielo de Mallorca: a qué hora y cómo verla

Mallorca tiene este jueves, 23 de julio, una cita con el espacio. La Estación Espacial Internacional (ISS) cruzará esta noche el cielo de la isla y podrá contemplarse a simple vista como un punto blanco muy brillante que se desplaza rápidamente entre las estrellas.

El paso más favorable comenzará alrededor de las 22.24 horas de este jueves, tomando Palma como punto de referencia. La estación alcanzará una altura máxima de aproximadamente 49 grados sobre el horizonte y el recorrido completo tendrá una duración cercana a los siete minutos, según las previsiones orbitales de Cosmik.

A qué hora se verá la ISS desde Mallorca

Aunque la Estación Espacial Internacional pasa varias veces este jueves sobre Mallorca, no todos los cruces serán visibles. La primera aproximación se producirá a las 15.54 horas, seguida de otros pasos a las 17.31, 19.11 y 20.48 horas. Sin embargo, la mayoría tendrán lugar con demasiada luz solar o a muy poca altura sobre el horizonte.

La mejor oportunidad llegará a las 22.24 horas, más de una hora después de la puesta de sol en Palma, prevista para las 21.10 horas. El cielo estará entonces suficientemente oscuro para distinguir el reflejo de la luz solar sobre la estructura de la estación.

El horario está calculado para Palma, por lo que quienes se encuentren en otros puntos de Mallorca deberían comenzar a observar el cielo unos minutos antes, aproximadamente desde las 22.20 horas.

Por qué también aparece un paso a las 15.54 horas

Algunas páginas de seguimiento indican que el próximo paso sobre Palma será a las 15.54 horas. El dato es correcto desde el punto de vista orbital: la ISS estará pasando sobre la zona, pero será prácticamente imposible verla a simple vista porque todavía será pleno día.

Para que la estación sea visible deben coincidir dos circunstancias: que el cielo del observador esté oscuro y que la ISS, situada a cientos de kilómetros de altura, continúe iluminada por el Sol. Por este motivo, los mejores pasos suelen producirse durante las horas posteriores a la puesta de sol o poco antes del amanecer.

Cómo reconocer la Estación Espacial Internacional

La ISS se parece a una estrella especialmente brillante que se mueve a gran velocidad. A diferencia de un avión, no presenta luces rojas o verdes, no parpadea y mantiene una trayectoria constante, sin realizar giros aparentes.

El punto luminoso avanzará aproximadamente de oeste a este, por lo que conviene comenzar buscando en la mitad occidental del cielo. A medida que gane altura será mucho más fácil localizarlo. También puede desaparecer de repente antes de llegar al horizonte, cuando la estación entra en la sombra de la Tierra y deja de reflejar la luz del Sol.

No hace falta utilizar telescopio ni prismáticos. De hecho, la amplitud y rapidez de su trayectoria hacen que resulte más sencillo seguirla a simple vista.

La Estación Espacial Internacional / NASA - Archivo

Consejos para no perderse el paso

Lo más recomendable es situarse en un lugar con una vista amplia del cielo y sin edificios, árboles o montañas que tapen el horizonte. Las playas, paseos marítimos, zonas rurales y puntos elevados pueden facilitar la observación, aunque también podrá verse si se evita la luz directa de las farolas.

Conviene llegar con al menos cinco minutos de antelación, reducir el brillo del teléfono móvil y dejar que la vista se acostumbre progresivamente a la oscuridad. La presencia de nubes será el principal factor que puede impedir la observación.

Un laboratorio que completa 16 órbitas al día

La Estación Espacial Internacional viaja a unos 28.000 kilómetros por hora y completa aproximadamente 16 vueltas alrededor de la Tierra cada día. Por eso pasa con frecuencia sobre un mismo territorio, aunque solo algunos de estos cruces reúnen las condiciones necesarias para ser observados desde el suelo.

Las previsiones pueden experimentar pequeñas variaciones debido a los ajustes de la órbita y a la resistencia de la atmósfera. La NASA recomienda consultar poco antes del paso su aplicación oficial Spot the Station, que ofrece seguimiento en tiempo real, horarios y avisos para cada ubicación.