Entidades ecologistas de Mallorca piden a Palma multiplicar por nueve la tarifa del agua a los hoteles: "A los residentes nos cuesta más"
'Menys Turisme, Més Vida', Greenpeace, Terraferida y vecinos de Son Sardina denuncian que Cort aplica a los hoteles una tarifa del agua más favorable que a las comunidades de vecinos
Las entidades aseguran que un hotel que ahora paga 1.600 euros por un recibo bimestral abonaría unos 15.000 si se le aplicara la misma tarifa que a las comunidades de propietarios
Pere Morell
La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', Greenpeace, Terraferida y vecinos de Son Sardina han acusado este jueves al Ayuntamiento de Palma de favorecer a los hoteles con un sistema de facturación del agua que, según denuncian, reduce considerablemente el importe que pagan estos establecimientos respecto al que abonan las comunidades de propietarios.
Las entidades sociales, ecologistas y vecinales han reclamado a Cort y a Emaya que eliminen este sistema diferenciado y apliquen a los establecimientos hoteleros el mismo modelo tarifario que a las comunidades de vecinos.
El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida', Pere Joan Femenia, ha explicado que el actual sistema permite calcular la factura de los hoteles teniendo en cuenta el número de habitaciones, de manera que el consumo se reparte entre ellas y se reduce el precio aplicado a cada metro cúbico. En cambio, ha señalado, las comunidades de propietarios pagan la tarifa en función del consumo conjunto del edificio, sin ese mecanismo corrector.
Como ejemplo, Femenia ha asegurado que un hotel que actualmente paga unos 1.600 euros por un recibo bimestral pasaría a abonar alrededor de 15.000 euros si se le aplicara el mismo sistema tarifario que a una comunidad de propietarios. Asimismo, ha señalado que, en una comparativa realizada sobre cinco hoteles de Palma, el importe abonado resulta 9,4 veces inferior al que correspondería con ese mismo criterio.
Las entidades han considerado que este modelo abarata el coste del agua para el sector turístico, pese a que, según sostienen, se trata de uno de los principales consumidores de este recurso.
En este sentido, Femenia ha defendido que estas tarifas favorecen el despilfarro de agua al reducir el coste del consumo para los hoteles. Además, ha recordado que, según un estudio de la Fundación Renovables, un turista consume entre tres y seis veces más agua que un residente, mientras que investigaciones de la Universitat de les Illes Balears (UIB) sitúan el consumo turístico en torno al 25 % del total de agua utilizada en Mallorca.
Por ello, las entidades han reclamado a Cort y a Emaya modificar el sistema de facturación para implantar un modelo que, a su juicio, sea "más justo" y elimine las diferencias entre hoteles y comunidades de propietarios.
Femenia ha añadido que en Palma existen unas 30.000 habitaciones hoteleras y ha considerado que el actual sistema tarifario permite que un elevado volumen de consumo de agua se facture a precios reducidos. Asimismo, ha asegurado que este modelo de facturación se aplica desde 2002.
Por su parte, la representante de Terraferida, Margalida Rosselló, ha criticado que el sistema actual "socializa los costes y privatiza las ganancias", al sostener que las infraestructuras hidráulicas se financian con recursos públicos mientras benefician principalmente a la industria hotelera.
"La industria turística utiliza un recurso escaso y somos todos quienes pagamos las infraestructuras", ha afirmado Rosselló en referencia a las desaladoras y depuradoras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juzgan a un hombre de 80 años por estafar 850.000 euros a una empresa náutica de Mallorca
- El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca
- Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
- El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: 'No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada
- Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
- El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
- La tercera ola de calor del verano golpeará con fuerza Mallorca: estos serán los peores días y las zonas más afectadas
- De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca