Entidades ecologistas de Mallorca piden a Palma multiplicar por nueve la tarifa del agua a los hoteles: "A los residentes nos cuesta más"

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', Greenpeace, Terraferida y vecinos de Son Sardina han acusado este jueves al Ayuntamiento de Palma de favorecer a los hoteles con un sistema de facturación del agua que, según denuncian, reduce considerablemente el importe que pagan estos establecimientos respecto al que abonan las comunidades de propietarios.

Las entidades sociales, ecologistas y vecinales han reclamado a Cort y a Emaya que eliminen este sistema diferenciado y apliquen a los establecimientos hoteleros el mismo modelo tarifario que a las comunidades de vecinos.

El portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida', Pere Joan Femenia, ha explicado que el actual sistema permite calcular la factura de los hoteles teniendo en cuenta el número de habitaciones, de manera que el consumo se reparte entre ellas y se reduce el precio aplicado a cada metro cúbico. En cambio, ha señalado, las comunidades de propietarios pagan la tarifa en función del consumo conjunto del edificio, sin ese mecanismo corrector.

Como ejemplo, Femenia ha asegurado que un hotel que actualmente paga unos 1.600 euros por un recibo bimestral pasaría a abonar alrededor de 15.000 euros si se le aplicara el mismo sistema tarifario que a una comunidad de propietarios. Asimismo, ha señalado que, en una comparativa realizada sobre cinco hoteles de Palma, el importe abonado resulta 9,4 veces inferior al que correspondería con ese mismo criterio.

Las entidades han considerado que este modelo abarata el coste del agua para el sector turístico, pese a que, según sostienen, se trata de uno de los principales consumidores de este recurso.

En este sentido, Femenia ha defendido que estas tarifas favorecen el despilfarro de agua al reducir el coste del consumo para los hoteles. Además, ha recordado que, según un estudio de la Fundación Renovables, un turista consume entre tres y seis veces más agua que un residente, mientras que investigaciones de la Universitat de les Illes Balears (UIB) sitúan el consumo turístico en torno al 25 % del total de agua utilizada en Mallorca.

Por ello, las entidades han reclamado a Cort y a Emaya modificar el sistema de facturación para implantar un modelo que, a su juicio, sea "más justo" y elimine las diferencias entre hoteles y comunidades de propietarios.

Femenia ha añadido que en Palma existen unas 30.000 habitaciones hoteleras y ha considerado que el actual sistema tarifario permite que un elevado volumen de consumo de agua se facture a precios reducidos. Asimismo, ha asegurado que este modelo de facturación se aplica desde 2002.

Por su parte, la representante de Terraferida, Margalida Rosselló, ha criticado que el sistema actual "socializa los costes y privatiza las ganancias", al sostener que las infraestructuras hidráulicas se financian con recursos públicos mientras benefician principalmente a la industria hotelera.

"La industria turística utiliza un recurso escaso y somos todos quienes pagamos las infraestructuras", ha afirmado Rosselló en referencia a las desaladoras y depuradoras.