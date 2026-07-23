La venta de tabaco en Balears se reduce en 714.392 cajetillas durante los primeros cinco meses del año

La venta de tabaco en Balears se ha reducido durante los cinco primeros meses de este año en 714.392 cajetillas de cigarrillos, según la información facilitada por el ministerio de Hacienda, manteniendo así la tendencia a la baja con la que se cerró 2025, una evolución descendente que coincide con el aumento de las restricciones a su consumo contempladas en la nueva ley aprobada por el Gobierno central.

En concreto, entre enero y mayo del presente ejercicio se vendieron en el archipiélago algo más de 23,7 millones de cajetillas, cuando durante el mismo periodo de 2025 esa cifra había superado los 24,4 millones.

Los datos correspondientes a las islas suponen que esa comercialización está recortándose en la isla a un ritmo del 2,9% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, ligeramente superior a la bajada del 2,7% correspondiente al conjunto del país.

La venta de cajetillas se reduce a un ritmo del 2,9% interanual en las islas / B. Ramón

Descenso generalizado

Además, aunque el producto con mayor peso en las ventas tabaco es el correspondiente a las citadas cajetillas, el descenso balear se extiende al conjunto de la oferta.

Durante esos cinco primeros meses de 2026 se han comercializado en las islas 14,3 millones de cigarros, rebajando los 14,5 millones del mismo periodo del año anterior.

También se da un descenso en la picadura para liar, con 91.283 kilos vendidos en el citado periodo de este año frente a los 95.613 de 2025. En este caso, la reducción se eleva a un 4,5%.

Finalmente, la picadura de pipa ha contabilizado en esos cinco primeros meses la venta de 17.817 kilos, recortando los 17.877 del mismo periodo del año anterior.

Recuperar la tendencia a la baja

Las cifras facilitadas por Hacienda suponen que en 2026 se está manteniendo la tendencia a la baja de 2025. En el conjunto de este último ejercicio se vendieron en las islas 68,7 millones de cajetillas de cigarrillos, rebajando los 71,5 millones de 2024.

Una joven fumando en Palma / B. Ramón

Este dato es importante porque esos 71,5 millones supusieron un ligero aumento frente a los 71,3 millones con que se cerró 2023.

Un aspecto que se viene señalando desde la delegación balear de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)es la necesidad de tener en cuenta que entre los jóvenes el consumo de tabaco se está viendo sustituido de forma creciente por otros productos alternativos, como los vapeadores, que son considerados desde esta organización como igualmente perjudiciales para la salud, de ahí que se reclamaran las mismas restricciones que se fijan para el tabaco a la hora de comercializarlos.

Esta demanda ha sido recogida en la nueva ley antitabaco, ya que equipara los cigarrillos electrónicos a los tradicionales a la hora de fijar limitaciones a su publicidad y venta.

La AECC reclamaba igualmente que se vetara la posibilidad de fumar en terrazas de bares y playas, y su presidente en Balears, José Reyes, reclamaba al Govern que diera un paso al frente aprobando estas prohibiciones para las islas. Finalmente, ha sido el Ejecutivo estatal el que las ha incorporado en la nueva legislación, al igual que en las piscinas colectivas y en las instalaciones deportivas.

Desde las patronales de las islas vinculadas a la restauración se reclamaba respetar el carácter voluntario en el veto al consumo de tabaco en las terrazas, con establecimientos que apostaron por ello, abogando por campañas de concienciación.

El presidente de Restauración-CAEB, Juan Miguel Ferrer, defiende que cada establecimiento pueda decidir si su terraza es un espacio libre de humo o si permite fumar para que el cliente tenga la opción de seleccionar la oferta que más le interesa, y reivindica la regulación en lugar de la prohibición. Desde la asociación sectorial de PIMEM se afirma que la prohibición de fumar en sus terrazas "ahuyenta a la clientela habitual y al turismo internacional".

Sin embargo, hay empresarios dedicados a esta actividad que recuerdan que "cuando se prohibió fumar en el interior de nuestros locales parecía que se iba a acabar el mundo, y ahora incluso lo agradecemos".