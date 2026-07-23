La consellera de Salud duda que la nueva ley que prohíbe el tabaco salga adelante y defiende las campañas de prevención de Baleares

La consellera de Salud, Manuela García, pone en duda que la nueva ley que prohíbe el tabaco impulsada por el Ministerio de Sanidad llegue a aprobarse finalmente y defiende que Baleares seguirá apostando por las campañas de prevención y educación frente al tabaquismo mientras el texto continúa su tramitación parlamentaria. La responsable hizo ayer esta valoración al ser preguntada en rueda de prensa por el proyecto de ley aprobado esta semana por el Consejo de Ministros, que amplía los espacios sin humo a lugares como terrazas, playas y piscinas y prohíbe por primera vez fumar a los menores de edad.

"No hay ninguna novedad con respecto al anteproyecto que ya conocíamos", afirmó García. "La verdad es que veo difícil que llegue a buen puerto", aseguró, al considerar que el Ministerio de Sanidad está impulsando ahora varios proyectos legislativos pese a que, según sostuvo, durante esta legislatura apenas ha conseguido culminar una ley, la de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública.

La consellera defendió que Baleares continuará desarrollando sus propias políticas de prevención independientemente del recorrido de la norma estatal. En este sentido, destacó que la comunidad autónoma se sitúa por debajo de la media nacional en los principales indicadores de consumo de tabaco entre los jóvenes, según la encuesta ESTUDES, y aseguró que las campañas de educación sanitaria "están dando resultado". También puso en valor los talleres de deshabituación tabáquica desarrollados en Atención Primaria, en los que, según indicó, más de un centenar de personas dejaron de fumar el año pasado.

"La lucha contra el tabaco es una de nuestras causas", afirmó García. Añadió que, si la ley estatal acaba siendo aprobada, el Govern "pondrá en marcha toda la normativa que sea necesaria para cumplirla". Cabe recordar que la consellera ya estuvo en el centro de la polémica por la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Se mostró entonces contraria a la prohibición, una postura que motivó críticas de asociaciones en contra del tabaquismo, que la acusaron de reproducir el discurso de la industria tabaquera y de contradecir la evidencia científica sobre los efectos del humo del tabaco.

El proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros amplía los espacios libres de humo y extiende las restricciones a los cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco. La norma deberá ahora iniciar su tramitación en las Cortes antes de su aprobación definitiva.