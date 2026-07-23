El Consell de Mallorca cede 21 apartamentos de la residencia de las Germanetes para alojar guardias civiles

El Consell de Mallorca han presentado hoy, en las Germanetes, la cesión temporal y gratuita de 21 apartamentos dobles para alojar a los agentes de la Guardia Civil que se desplazan a Mallorca con el fin de reforzar los dispositivos de seguridad durante el verano. La iniciativa permitirá alojar a un máximo de 42 guardias civiles y ofrece una respuesta a las dificultades que encuentran los efectivos procedentes de otros territorios para acceder a una vivienda temporal en Mallorca durante los meses de mayor demanda y ocupación.

Los apartamentos están situados en uno de los pabellones de las Germanetes, un inmueble propiedad del Consell de Mallorca. Su cesión será completamente gratuita tanto para los agentes como para las asociaciones profesionales. Además, los espacios están disponibles de manera inmediata y podrán utilizarse hasta el 30 de septiembre, con la posibilidad de ampliar su uso durante un mes más en función de las necesidades. El reparto de los 21 apartamentos se acordará entre las tres asociaciones profesionales de acuerdo con las necesidades de cada una. AEGC, JUCIL y AUGC serán las encargadas de seleccionar a los agentes que se alojarán en ellos.

El pabellón que acogerá temporalmente a los agentes está destinado al proyecto Ca Meva, una iniciativa del IMAS que ofrecerá un entorno residencial y servicios de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad en riesgo de exclusión social, con el objetivo de fomentar su autonomía personal, la convivencia y la participación comunitaria. La cesión a los agentes de la Guardia Civil finalizará antes de la entrada en funcionamiento de Ca Meva y no supondrá ninguna modificación ni retraso en el desarrollo del proyecto.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el consejero de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Guillermo Sánchez; el comandante David Navarro, jefe de personal de la Guardia Civil, y representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), la Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL) y la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han asistido esta mañana a la presentación de la iniciativa.

Galmés, ha asegurado que «ante un problema real que el Gobierno de España no ha resuelto de manera suficiente, el Consell de Mallorca no mira hacia otro lado, sino que aporta una solución concreta e inmediata». El presidente del Consell ha remarcado que «no podemos permitir que la falta de alojamiento sea un obstáculo para que Mallorca disponga de los efectivos de seguridad que necesita durante los meses de verano» y ha añadido que «ofrecer unas condiciones dignas a los agentes que vienen a reforzar el servicio también supone contribuir a garantizar la seguridad y el bienestar de los mallorquines y de todas las personas que visitan la isla».

Por su parte, Sánchez ha explicado que «hemos trabajado para que este espacio pueda estar disponible de manera inmediata y dar respuesta a una necesidad concreta durante los meses de verano». Sánchez ha destacado que «se trata de un uso estrictamente temporal y plenamente compatible con el proyecto Ca Meva, que continúa avanzando y que se pondrá en marcha a finales de año, tal como estaba previsto».