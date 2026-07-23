El comercio de Mallorca presentará denuncias 'en bloque' ante el aumento de los hurtos en las tiendas

El comercio de Mallorca va a presentar denuncias 'en bloque' contra las personas que reinciden en los hurtos dentro de sus establecimientos, en el marco de una iniciativa adoptada por la patronal Pimeco y que ha sido expuesta esta mañana ante el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, en una reunión en la que han participado el presidente de las asociaciones comerciales de Jaume II y Oms, Pedro Mesquida; la máxima responsable de la citada organización empresarial, Carolina Domingo; y el abogado Antoni Mut, entre otros.

El encuentro se convocó para abordar el problema del aumento de los hurtos en el interior de las tiendas, pero también de carteristas en las zonas más frecuentadas por los turistas, como los principales ejes comerciales, y el resultado de la reunión con Rodríguez ha sido "extraordinariamente satisfactorio", según coinciden en apuntar los dos presidentes de las citadas organizaciones empresariales.

Pedro Mesquida, presidente de Jaume II y Oms / P.M.

Problema en Oms

Prueba de lo expuesto es que uno de los problemas planteados por los comerciantes es que la calle Oms se había convertido en una de las zonas más desprotegidas del centro de Palma por las dificultades de los coches policiales para circular por un espacio peatonal y además ocupado por las terrazas de los locales de restauración existentes en este eje.

Aunque se admite la presencia de agentes de paisano, los representantes del comercio han reclamado que haya patrullas de policías de uniforme por el carácter "intimidatorio" que su presencia tiene, según ha puesto de relieve Pedro Mesquida. Pues bien, poco tiempo después de haber planteado el problema ya había aparcado un coche policial al principio de Oms con agentes patrullando este punto, tal y como ha puesto de relieve Carolina Domingo.

El presidente de esta calle ha puesto en valor esta rápida reacción alegando que mientras que a lo largo del día pueden verse agentes en Sant Miquel, la Plaça Major o Jaume II, por citar algunos ejemplos, en Oms este déficit era uno de los problemas más expuestos por los empresarios de esta zona.

Los comerciantes piden más seguridad en sus calles / B. Ramón

Denuncias masivas

Pero el punto sobre el que se ha hecho especial incidencia es en el visto bueno que ha recibido la propuesta de Pimeco de potenciar las denuncias contra los hurtos en el interior de los establecimientos, al asumir esta patronal de la mano del abogado Antoni Mut la presentación de las mismas.

Mesquida y Domingo señalan que la denuncia de estos hurtos pueden suponer mucho tiempo para su tramitación, lo que desincentiva que los empresarios las presenten, especialmente si el valor de lo robado no es alto o es un pequeño negocio en el que el dueño es una de las personas que atienden a la clientela.

Lo que se va a hacer a través de la citada patronal es repartir entre sus asociados el documento básico para formular las denuncias, que se remitirán al citado abogado, y que será el que las presentará 'en bloque' cada vez que alcancen una cifra que se pueda mover entre las 20 y las 30.

Pedro Mesquida señala que un aspecto clave va a ser la incorporación de las imágenes que se puedan tomar con las cámaras que se instalan dentro de muchos de estos locales. Hay que recordar que el presidente de Jaume II y Oms informó de que existe ya un grupo de whatsapp, del que forman parte cerca de 200 comerciantes, en el que se intercambian imágenes de los autores de los hurtos para que puedan ser identificados.