BiciPalma se amplía a más barrios: estas son las nuevas estaciones

Los más de 50.000 usuarios de BiciPalma ya pueden disfrutar a partir de este jueves la ampliación de los puntos de alquiler de bicicletas públicas en la capital balear. Las nuevas estaciones se ubican en Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams y Avenida Picasso. En las próximas semanas se estrenarán más puntos en 11 zonas diferentes.

Este proyecto corresponde a la Fase III de la ampliación del servicio y se ha destinado un total de 750.000 euros a las 16 nuevas paradas y 150 bicicletas eléctricas. La red pública crece en varias direcciones, los nuevos puntos de estacionamiento irán desde Son Rapinya hasta Can Pastilla, pasando por Son Castelló, Sa Indioteria, Son Espanyol, Son Sardina, Son Cladera, Son Fuster, Cala Gamba, Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí.

Asimismo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha confirmado en el acto de presentación de la estación de Sa Taulera que la Fase IV del proyecto de mejora de conectividad entre barrios de BiciPalma ya empieza a estar en marcha. A esta etapa se le destinarán 950.000 euros y se contempla la incorporación de 230 bicicletas eléctricas, además de la instalación de 18 nuevas estaciones ubicadas en la zona de la Platja de Palma y el Passeig Marítim.

Una vez finalizadas las fases III y IV, la ciudad contará con 125 estaciones y 1.250 bicicletas. En conjunto, las dos ampliaciones supondrán la incorporación de 39 nuevas estaciones, 770 nuevos puntos de anclaje y 380 nuevas bicicletas eléctricas.