BiciPalma se amplía a más barrios: estas son las nuevas estaciones
El servicio suma 16 nuevas paradas y 150 bicicletas eléctricas para conectar diferentes zonas como Sa Teulera, Son Dureta, Son Sardina o Sa Indioteria
La Fase IV del proyecto ya está en marcha y se establecerán 18 estacionamientos nuevos al rededor del Passeig Marítim y la Platja de Palma
Los más de 50.000 usuarios de BiciPalma ya pueden disfrutar a partir de este jueves la ampliación de los puntos de alquiler de bicicletas públicas en la capital balear. Las nuevas estaciones se ubican en Sa Teulera, Son Dureta, Son Armadams y Avenida Picasso. En las próximas semanas se estrenarán más puntos en 11 zonas diferentes.
Este proyecto corresponde a la Fase III de la ampliación del servicio y se ha destinado un total de 750.000 euros a las 16 nuevas paradas y 150 bicicletas eléctricas. La red pública crece en varias direcciones, los nuevos puntos de estacionamiento irán desde Son Rapinya hasta Can Pastilla, pasando por Son Castelló, Sa Indioteria, Son Espanyol, Son Sardina, Son Cladera, Son Fuster, Cala Gamba, Coll d'en Rabassa, Ciutat Jardí.
Asimismo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha confirmado en el acto de presentación de la estación de Sa Taulera que la Fase IV del proyecto de mejora de conectividad entre barrios de BiciPalma ya empieza a estar en marcha. A esta etapa se le destinarán 950.000 euros y se contempla la incorporación de 230 bicicletas eléctricas, además de la instalación de 18 nuevas estaciones ubicadas en la zona de la Platja de Palma y el Passeig Marítim.
Una vez finalizadas las fases III y IV, la ciudad contará con 125 estaciones y 1.250 bicicletas. En conjunto, las dos ampliaciones supondrán la incorporación de 39 nuevas estaciones, 770 nuevos puntos de anclaje y 380 nuevas bicicletas eléctricas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juzgan a un hombre de 80 años por estafar 850.000 euros a una empresa náutica de Mallorca
- El Govern cierra la carretera de la Serra de Tramuntana el día del eclipse y restringe más de 20 puntos en Mallorca
- Restaurantes de la Serra de Tramuntana cancelan reservas por las restricciones el día del eclipse en Mallorca: “Hemos anulado nuestro evento”
- El jefe de la Guardia Civil en Baleares, sobre la detención de las activistas de Santa Maria: 'No veo ningún tipo de desproporción; la considero absolutamente adecuada
- Mallorca afronta un martes de calor extremo: aviso naranja y temperaturas de hasta 39 grados
- El abogado de las activistas de Santa Maria acusa al jefe de la Guardia Civil de 'mentir' sobre el registro domiciliario: 'No se merece dirigir el cuerpo en Baleares
- La tercera ola de calor del verano golpeará con fuerza Mallorca: estos serán los peores días y las zonas más afectadas
- De rozar los 40 grados al final de la ola de calor: así cambiará el tiempo en Mallorca