Banyalbufar se anticipa con un documento de autorización propio para el día del eclipse en Mallorca: "Las medidas del Govern llegan tarde y ahora todo son prisas"

La incertidumbre sobre las restricciones del eclipse en la Serra de Tramuntana ha llevado al Ayuntamiento de Banyalbufar a tomar la iniciativa. El único policía local del municipio ha elaborado un documento de autorización que el consistorio prevé utilizar para gestionar los accesos de competencia municipal mientras espera que el Govern concrete el dispositivo definitivo. "Las medidas llegan tarde y ahora todo son prisas", lamenta Joan Vives, alcalde en funciones, por la baja por maternidad de Leonor Bosch.

Demasiadas incógnitas en la Serra de Tramuntana

El Ayuntamiento lleva meses preparando el operativo, aunque siempre condicionado a las decisiones de otras administraciones. "Desde marzo o abril hablamos del eclipse, pero hemos estado un poco a la espera porque dependemos de ellas y nuestros recursos son muy limitados. Hemos gestionado lo que hemos podido", explica.

A falta de 20 días para el fenómeno astronómico, el Consistorio admite que todavía afronta la jornada con muchas incógnitas. "Estamos preocupados porque no sabemos exactamente a qué nos enfrentamos. Nunca ha habido una situación igual y no sabemos qué puede pasar si acaba viniendo una cantidad inmensa de gente", reconoce Vives.

Un documento elaborado por el único policía local

Banyalbufar solo dispone de un policía local y ha sido él quien se ha adelantado elaborando un documento de autorización para gestionar los accesos de competencia municipal. "Se ha anticipado. Ha preparado un documento de autorización que emplearemos para los accesos de competencia nuestra", explica el alcalde en funciones.

El modelo, sin embargo, todavía no es definitivo. El agente está pendiente de recibir las instrucciones del sargento para comprobar si el documento se mantiene tal y como está o debe modificarse para adaptarse al dispositivo definitivo del Govern.

Tres policías para controlar los accesos

El Ayuntamiento trabaja para reforzar la plantilla de cara al 12 de agosto. Habitualmente solo cuenta con un policía local, pero espera disponer de tres agentes gracias a convenios con otros municipios. "Queremos tener un mínimo de tres policías ese día. Estamos gestionándolo con otros pueblos para que puedan venir agentes, aunque sabemos que será complicado porque todos tendrán necesidades", explica.

El objetivo es controlar los accesos al Port des Canonge y a varias bifurcaciones que permiten llegar en coche hasta el mar. "Con tres policías creemos que podremos controlar los accesos. El mayor problema será por la mañana. Después, con el cierre de la carretera a las 15 horas, entendemos que la situación estará más controlada", afirma.

Imposible prever cuánta gente llegará

Otra de las dificultades es calcular cuántas personas acudirán a Banyalbufar para observar el eclipse. "No tenemos ni idea. Podemos imaginar un sábado de agosto, que es cuando más visitantes recibimos durante el verano, pero lo que pasará el 12 de agosto es imposible de vaticinar", asegura.

El municipio tampoco habilitará nuevos aparcamientos. "Quien conoce Banyalbufar sabe que no tenemos grandes superficies donde aparcar ni tampoco nos interesaría tenerlas", explica.

Además, el Ayuntamiento cerrará el acceso a sa Torre des Verger, uno de los miradores más conocidos de la Serra de Tramuntana.

Preocupación también por los días previos

Las inquietudes del Consistorio no se limitan al 12 de agosto. Vives teme que muchas personas decidan instalarse en la Serra de Tramuntana durante los días previos para asegurarse un buen lugar desde el que observar el eclipse. "Nos preocupa la gente que pueda venir antes a la montaña, no solo por los residuos que puedan dejar, sino también por el riesgo de incendios", advierte.

El Ayuntamiento también prepara un dispositivo de limpieza para el día siguiente al eclipse con todo el personal municipal disponible. "Tendremos preparado todo el equipo para el 13 de agosto. Lo que nos encontremos ya lo veremos cuando pase el eclipse", concluye.