Autorizados los proyectos de dos nuevas promociones de vivienda pública en Baleares
Se trata de las promociones de 34 viviendas de protección pública previstas en Es Mercadal y de 12 viviendas en Artà
El Consell de Govern de este jueves ha autorizado los proyectos de construcción de dos nuevas promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), en los municipios de Es Mercadal, en Menorca, y Artà, en Mallorca, dentro del plan de choque del Govern en materia de vivienda para facilitar el acceso a viviendas a precios asequibles a los residentes de Baleares.
Se trata de las promociones de 34 viviendas de protección pública previstas en Es Mercadal y de 12 viviendas en Artà. Ambas promociones ya habían sido declaradas por el Govern como inversiones de interés autonómico con el objetivo de acelerar su tramitación, y estos acuerdos autorizan ahora las obras de construcción. Las dos promociones contarán con parte de su financiación procedente de los fondos europeos Feder.
Desde el Ejecutivo autonómico han subrayado que la declaración de inversión de interés autonómico permite un procedimiento exprés para agilizar y reducir los plazos de tramitación de la construcción de vivienda pública en Baleares. "Gracias a esta figura, las promociones de vivienda pública obtienen una tramitación abreviada, al igual que otras infraestructuras como los centros educativos y sanitarios", han señalado.
En total, 41 promociones del Ibavi en todas las Islas, que sumarán alrededor de 950 viviendas públicas, se benefician de esta nueva figura impulsada por el Govern dentro del plan de choque e incorporada por ley a mediados del año pasado. Estos proyectos forman parte de las promociones con más de 1.200 viviendas públicas que tramita el Ibavi.
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