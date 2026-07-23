Alquilar una vivienda en Palma, cada vez más difícil: casi 60 interesados por anuncio

La competencia por acceder a una vivienda de alquiler en Palma sigue siendo una de las más altas de España. Cada inmueble anunciado recibe una media de 59 contactos, muy por encima de la media nacional, situada en 42, según un estudio publicado por el portal inmobiliario Idealista correspondiente al segundo trimestre de 2026.

La cifra sitúa a Palma como uno de los mercados residenciales con mayor presión del país. Entre las principales ciudades españolas, únicamente superada por Barcelona, con 95 familias interesadas por vivienda.

Ciutat registra así más candidatos por anuncio que ciudades como Madrid, con 48 contactos; San Sebastián, con 46; Bilbao, con 43; Valencia, con 42, o Málaga, con 39.

Casi 60 interesados por cada alquiler en Palma

Los datos reflejan la elevada presión existente sobre el mercado del alquiler en Mallorca, especialmente en Palma, donde la escasez de oferta obliga a decenas de familias a competir por una misma vivienda.

Durante el último año, el número de interesados por cada anuncio de alquiler en la capital balear ha aumentado un 1%. Aunque el incremento es más moderado que el registrado en otras ciudades, se produce sobre una cifra de partida ya muy elevada.

Palma supera ampliamente la media española

En el conjunto de España, cada anuncio de una vivienda en alquiler recibió una media de 42 contactos antes de darse de baja durante el segundo trimestre del año. Esta cifra supone un incremento del 18% respecto al mismo periodo de 2025.

Palma supera la media nacional en 17 candidatos y se coloca entre los grandes mercados urbanos más tensionados. En concreto, por cada vivienda anunciada en la capital balear se presentan de media un 40% más de interesados que en el conjunto del país.

La competencia es todavía mayor en algunas capitales de menor tamaño. Vitoria encabeza el ranking nacional con 129 contactos por anuncio, seguida de Guadalajara, con 121; Tarragona, con 119; Lleida, con 114, y Pamplona, con 96.

Idealista advierte de un mercado “cada vez más elitizado”

El portavoz de idealista, Francisco Iñareta, considera que los datos confirman que la presión sobre el alquiler continúa creciendo y que cada vez más familias deben competir por una misma vivienda.

Según Iñareta, en los mercados donde se han aplicado limitaciones de precios, el problema no se ha corregido, sino que se ha agravado por la reducción de la oferta disponible.

El portavoz del portal inmobiliario sostiene que el resultado es un mercado del alquiler “cada vez más elitizado”, en el que los perfiles con mayor solvencia económica tienen más posibilidades de acceder a una vivienda.

La escasez de oferta mantiene la tensión en Mallorca

Los datos vuelven a poner de manifiesto uno de los principales problemas de acceso a la vivienda en Palma y Mallorca: la fuerte diferencia entre el número de inmuebles disponibles y la cantidad de residentes que buscan un alquiler.

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Con 59 familias interesadas por cada anuncio, Palma no solo se mantiene por encima de la media española, sino que supera a la mayoría de las grandes capitales del país. Una situación que incrementa la rapidez con la que desaparecen los anuncios y reduce las opciones de quienes disponen de ingresos más bajos o contratos laborales menos estables.